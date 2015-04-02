Тимур Бекмамбетов, перебравшись за океан (не в первый, кстати, раз: до этого была сотворенная под крылом великого и ужасного Роджера Кормана «Гладиатрикс») для экранизации автохтонного комикса, нисколько не изменил своей российской привычке снимать совершенно дикий и необузданный экшен на грани трэша и во многих случаях за гранью оного. Даже сюжетикой Wanted напоминает «Дозоры», не говоря уж о полной идентичности «картинки», внутри которой разве что дозорные…
Джоли на зарплату хватит?
Или это благотворительность?
Дурдом !!!!!!!!!!!!!
Ритм, драйв офигенный) Смотрится на одном дыхании. Зрелищно. Мосг отдыхает, сидишь и наслаждаешься увиденным.
Ида, наерное немного жесток и многовато крови (для меня это плюс), поэтому вохзможно фильм больше для мужской аудитории)
Фильм не для ума, соглашусь!!! а для тупого кайфа от увиденного)
Добавлю, что сомтрел только один дозор и не впечатлило! а тут, столько эмоций.
Посмотреть можно, но фильм по себе редкий среднячок.
Не буду рассуждать на тему "почему нужно/не нужно ждать/не ждать от этого фильма глубины/неглубины",просто скажу в тезисной форме,что понравилось,а что нет,начну с первого(пункты расставлены не в порядке значимости,а в порядке прихождения в голову))
не понравилось:
1.Безруков.Как я вижу,пробежавшись по отзывам,это многих покоробило.Постоянно вспоминался то Саша Белый,то Есенин,то Ираклий,вобщем это ооооочень сильно отвлекало,но только до тех пор,пока в фильме не появился Фримен,потому что "голос первого канала" я воспринимаю исключительно как озвучиватель анонсов этого самого канала,серьезно воспринимать реплики,произнесенные этим голосом,у меня не получилось,в итоге-героя Фримана не удалось воспринять всерьез.
2.Не понял я идеи фильма по части убийств-то они прям в духе самонаводящихся пуль могут попасть хоть птичке в глаз,летящей на высоте 10 км,а то не могут попасть в кого-то на расстоянии 10 м,предположим,что все "ткачи" не могут попасть друг в друга априори,но тогда каким же образом ГГ попадает в конце во Фримена,да и его реальный отец в лжеотца?
Сюда же и тема с приманками-такие мегахитрецы все и все попадаются на один и тот же трюк и встают четко на крестик.
3.Идея о том,что Крос-отец.Ок.А какого же хрена он весь фильм за ним гоняется?Объяснение "я пытался тебя предостеречь от братства"не катит,ибо получается,что он скорее бы убил сына,чем дал бы ему стать ткачом,тк в начале фильма,когда он гоняется за Джоли и сынишкой,он их не раз мог отправить на тот свет.Он мог бы ему отправить какое-нибудь послание,встретиться,да и в конце фильма,когда они были в поезде,причем Крос знал,что там Джоли нет,он мог бы,когда нападает на сына сзади,сразу в ухо крикнуть ему типа "эй,стоп огонь,я твой папа блин,а эти сволочи все врут"-это на тот случай,если он стрелял только в качестве самообороны.
Сюда же и то,почему Крос не мог встретиться со всеми этим ткачами раньше и показать им,что станок давным-давно выдал имя Слоана?Кстати, для русского уха вобще дурацкое имя,пока не увидел в конце его в написанном виде,думал,что это кликуха такая у Фримана-СЛОН,без А,и все понять не мог-чем же этот сухощавый старичок "афроамериканец" смог напомнить кому-то слона?
5.Крысы.То ли как-то невнимательно этот момент смотрел,но я не понял,чем взрыв грузовика этих животных помог ГГ?Или он надеялся этим отвлечь всех?невнятный момент,хотя красиво получилось у ГГ в супермаркете сгребать все арахисовое масло в тележку.
6.Русские тексты в песнях.Сооовсем не в тему.Подчеркиваю слово ТЕКСТЫ.
7.Когда становится ясно,что имена жертв выдает не станок,а сам Фримен,встает другой вопрос-а чему ему эти люди не угодили?Ну там ясно Кросс,сын его,а все остальные-то?
понравилось:
1.По сути полное отсутствие любовной линии.Поцелуй-месть бывшей подружке не в счет.Очень понравилось,что ГГ в Джоли не влюбляется и,как это часто бывает,не объединяется с ней в отдельный союз,восстающий против системы.
Приятно,что ГГ вобще не воспринимает ее как девушку,за исключением трех моментов за весь фильм.
2.Эпизод с клавой-понравилось и как он двинул ею по морде его якобы лучшего друга,а также,что по вылетевшим буквам легко читается "Пошел на..."
3.Момент с Джоли на копейке меня не смутил,а напротив позабавил,думаю,он в фильме присутствует именно с этой целью.
4.Рекламы в фильме по сравнению с двумя дозорами и Иронией я не увидел вообще,может и была она,но по-крайней мере не так явно как в только что названных мною картинах-чего стоит только получасовое вождение пальцем хабенского(?) по рекламе мтс в дозоре,а в иронии и вовсе на "полосатой связи" завязана вся жизнь Ираклия.
5.Музыка в фильме очень хорошо к нему подходящая,за исключением см п.6 в рубрике "не понравилось"
6.Момент с круговой пулей.Не надо искать тут реальности.Просто красиво.
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