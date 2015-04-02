Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Особо опасен! Особо опасен!
Киноафиша Фильмы Особо опасен! Отзывы о фильме «Особо опасен!»
Wanted Особо опасен! 2008 / США
7.5 Оцените
175 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Особо опасен!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов, перебравшись за океан (не в первый, кстати, раз: до этого была сотворенная под крылом великого и ужасного Роджера Кормана «Гладиатрикс») для экранизации автохтонного комикса, нисколько не изменил своей российской привычке снимать совершенно дикий и необузданный экшен на грани трэша и во многих случаях за гранью оного. Даже сюжетикой Wanted напоминает «Дозоры», не говоря уж о полной идентичности «картинки», внутри которой разве что дозорные…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
stayse 2 апреля 2015, 12:51
хабенский и здесь пролез....странно что нет куценко!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kosoi 2 апреля 2015, 12:51
А ккакой интересно бюджет у этого фильма?

Джоли на зарплату хватит?

Или это благотворительность?

Дурдом !!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Да, сюжет - бред. Да, бездушный. Да, Макавой немного разочаровал, порой было видно что недоигрывает он. И Да, бредовости есть конечно, типа неразбившихся стекол, копейки...Но...

Ритм, драйв офигенный) Смотрится на одном дыхании. Зрелищно. Мосг отдыхает, сидишь и наслаждаешься увиденным.

Ида, наерное немного жесток и многовато крови (для меня это плюс), поэтому вохзможно фильм больше для мужской аудитории)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, озвучка на высшем уровне) И не знаю, но меня проперла песня в титрах в конце)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Денис_ 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный!!! я уже три раза на него сходил!! Только с файтклубом у меня такое было.

Фильм не для ума, соглашусь!!! а для тупого кайфа от увиденного)



Добавлю, что сомтрел только один дозор и не впечатлило! а тут, столько эмоций.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
unKnown 2 апреля 2015, 12:51
Да вы извращенетс :) 3 раза на такую на 50% бездарную поделку -- это надо уметь.

Посмотреть можно, но фильм по себе редкий среднячок.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость2 2 апреля 2015, 12:51
я делю кино прежде всего по принципу зря потраченое время/не зря потраченное время,применимо к данному фильму-второй вариант.



Не буду рассуждать на тему "почему нужно/не нужно ждать/не ждать от этого фильма глубины/неглубины",просто скажу в тезисной форме,что понравилось,а что нет,начну с первого(пункты расставлены не в порядке значимости,а в порядке прихождения в голову))



не понравилось:

1.Безруков.Как я вижу,пробежавшись по отзывам,это многих покоробило.Постоянно вспоминался то Саша Белый,то Есенин,то Ираклий,вобщем это ооооочень сильно отвлекало,но только до тех пор,пока в фильме не появился Фримен,потому что "голос первого канала" я воспринимаю исключительно как озвучиватель анонсов этого самого канала,серьезно воспринимать реплики,произнесенные этим голосом,у меня не получилось,в итоге-героя Фримана не удалось воспринять всерьез.

2.Не понял я идеи фильма по части убийств-то они прям в духе самонаводящихся пуль могут попасть хоть птичке в глаз,летящей на высоте 10 км,а то не могут попасть в кого-то на расстоянии 10 м,предположим,что все "ткачи" не могут попасть друг в друга априори,но тогда каким же образом ГГ попадает в конце во Фримена,да и его реальный отец в лжеотца?

Сюда же и тема с приманками-такие мегахитрецы все и все попадаются на один и тот же трюк и встают четко на крестик.

3.Идея о том,что Крос-отец.Ок.А какого же хрена он весь фильм за ним гоняется?Объяснение "я пытался тебя предостеречь от братства"не катит,ибо получается,что он скорее бы убил сына,чем дал бы ему стать ткачом,тк в начале фильма,когда он гоняется за Джоли и сынишкой,он их не раз мог отправить на тот свет.Он мог бы ему отправить какое-нибудь послание,встретиться,да и в конце фильма,когда они были в поезде,причем Крос знал,что там Джоли нет,он мог бы,когда нападает на сына сзади,сразу в ухо крикнуть ему типа "эй,стоп огонь,я твой папа блин,а эти сволочи все врут"-это на тот случай,если он стрелял только в качестве самообороны.

Сюда же и то,почему Крос не мог встретиться со всеми этим ткачами раньше и показать им,что станок давным-давно выдал имя Слоана?Кстати, для русского уха вобще дурацкое имя,пока не увидел в конце его в написанном виде,думал,что это кликуха такая у Фримана-СЛОН,без А,и все понять не мог-чем же этот сухощавый старичок "афроамериканец" смог напомнить кому-то слона?

5.Крысы.То ли как-то невнимательно этот момент смотрел,но я не понял,чем взрыв грузовика этих животных помог ГГ?Или он надеялся этим отвлечь всех?невнятный момент,хотя красиво получилось у ГГ в супермаркете сгребать все арахисовое масло в тележку.

6.Русские тексты в песнях.Сооовсем не в тему.Подчеркиваю слово ТЕКСТЫ.

7.Когда становится ясно,что имена жертв выдает не станок,а сам Фримен,встает другой вопрос-а чему ему эти люди не угодили?Ну там ясно Кросс,сын его,а все остальные-то?



понравилось:

1.По сути полное отсутствие любовной линии.Поцелуй-месть бывшей подружке не в счет.Очень понравилось,что ГГ в Джоли не влюбляется и,как это часто бывает,не объединяется с ней в отдельный союз,восстающий против системы.

Приятно,что ГГ вобще не воспринимает ее как девушку,за исключением трех моментов за весь фильм.

2.Эпизод с клавой-понравилось и как он двинул ею по морде его якобы лучшего друга,а также,что по вылетевшим буквам легко читается "Пошел на..."

3.Момент с Джоли на копейке меня не смутил,а напротив позабавил,думаю,он в фильме присутствует именно с этой целью.

4.Рекламы в фильме по сравнению с двумя дозорами и Иронией я не увидел вообще,может и была она,но по-крайней мере не так явно как в только что названных мною картинах-чего стоит только получасовое вождение пальцем хабенского(?) по рекламе мтс в дозоре,а в иронии и вовсе на "полосатой связи" завязана вся жизнь Ираклия.

5.Музыка в фильме очень хорошо к нему подходящая,за исключением см п.6 в рубрике "не понравилось"

6.Момент с круговой пулей.Не надо искать тут реальности.Просто красиво.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Кровь
Кровь 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши