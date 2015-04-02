Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов, перебравшись за океан (не в первый, кстати, раз: до этого была сотворенная под крылом великого и ужасного Роджера Кормана «Гладиатрикс») для экранизации автохтонного комикса, нисколько не изменил своей российской привычке снимать совершенно дикий и необузданный экшен на грани трэша и во многих случаях за гранью оного. Даже сюжетикой Wanted напоминает «Дозоры», не говоря уж о полной идентичности «картинки», внутри которой разве что дозорные…