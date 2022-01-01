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Особо опасен! Особо опасен!
Киноафиша Фильмы Особо опасен! Особо опасен!, 2008: актеры и роли
Wanted Особо опасен! 2008 / США
7.5 Оцените
175 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Особо опасен!, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тимур Бекмамбетов Тимур Бекмамбетов
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Константин Хабенский Константин Хабенский Теренс Стамп Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Марк Уоррен Marc Warren Кристен Хэйгер Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Лорна Скотт Lorna Scott Дато Бахтадзе Дато Бахтадзе Dato Bakhtadze Коммон Коммон Common
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