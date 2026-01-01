Оповещения от Киноафиши
Марк Уоррен Marc Warren
Киноафиша Персоны Марк Уоррен

Марк Уоррен

Marc Warren

Дата рождения
20 марта 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Братья по оружию 8.6
Братья по оружию (2001)
Большие мальчики 8.3
Большие мальчики (2022)
Большая игра 8.1
Большая игра (2003)

Фильмография Марк Уоррен

Жанр
Год
Красный король 6.4
Красный король
криминал, триллер, детектив 2024, Великобритания
Большие мальчики 8.3
Большие мальчики
комедия 2022, Великобритания
Пиарщица 7.1
Пиарщица
драма, комедия 2019, США
Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл 7.9
Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл
драма, фэнтези 2015, Великобритания
Мушкетеры 7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения 2014, Великобритания
Бен Гур 6.3
Бен Гур Ben Hur
боевик, приключения, драма 2010, Германия / Испания / Канада / США
Особо опасен! 7.1
Особо опасен! Wanted
боевик 2008, США
Смотреть трейлер Рецензия
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
комедия, семейный, фэнтези 2006, Великобритания
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка 7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка Terry Pratchett's Hogfather
приключения, фэнтези, триллер 2006, Великобритания
Быть Стэнли Кубриком 5.6
Быть Стэнли Кубриком Colour Me Kubrick
драма, комедия 2005, Великобритания / Франция
Хулиганы 7.5
Хулиганы Hooligans
драма 2005, США
Восставший из ада VII: Армия мертвецов 4.4
Восставший из ада VII: Армия мертвецов Hellraiser: Deader
ужасы, детектив, триллер 2005, Румыния / США
Виртуозы 7.9
Виртуозы
драма, криминал, триллер 2004, Великобритания
Agatha Christie's Marple: The Murder at the Vicarage 7.4
Agatha Christie's Marple: The Murder at the Vicarage The Murder at the Vicarage
криминал, драма, детектив 2004, Великобритания
Большая игра 8.1
Большая игра
драма 2003, Великобритания
Принципы похоти 4.9
Принципы похоти The Principles of Lust
драма, эротика 2003, Великобритания
Братья по оружию 8.6
Братья по оружию
драма, боевик, военный 2001, США
