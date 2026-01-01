Оповещения от Киноафиши
Марк Уоррен
Marc Warren
Марк Уоррен
Персоны
Марк Уоррен
Марк Уоррен
Marc Warren
Дата рождения
20 марта 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.6
Братья по оружию
(2001)
8.3
Большие мальчики
(2022)
8.1
Большая игра
(2003)
Фильмография Марк Уоррен
6.4
Красный король
криминал, триллер, детектив
2024, Великобритания
8.3
Большие мальчики
комедия
2022, Великобритания
7.1
Пиарщица
драма, комедия
2019, США
7.9
Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл
драма, фэнтези
2015, Великобритания
7.9
Мушкетеры
драма, боевик, приключения
2014, Великобритания
6.3
Бен Гур
Ben Hur
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
7.1
Особо опасен!
Wanted
боевик
2008, США
Рецензия
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
комедия, семейный, фэнтези
2006, Великобритания
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
приключения, фэнтези, триллер
2006, Великобритания
5.6
Быть Стэнли Кубриком
Colour Me Kubrick
драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
7.5
Хулиганы
Hooligans
драма
2005, США
4.4
Восставший из ада VII: Армия мертвецов
Hellraiser: Deader
ужасы, детектив, триллер
2005, Румыния / США
7.9
Виртуозы
драма, криминал, триллер
2004, Великобритания
7.4
Agatha Christie's Marple: The Murder at the Vicarage
The Murder at the Vicarage
криминал, драма, детектив
2004, Великобритания
8.1
Большая игра
драма
2003, Великобритания
4.9
Принципы похоти
The Principles of Lust
драма, эротика
2003, Великобритания
8.6
Братья по оружию
драма, боевик, военный
2001, США
