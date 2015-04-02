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Старикам тут не место Старикам тут не место
Киноафиша Фильмы Старикам тут не место Отзывы о фильме «Старикам тут не место»
No Country for Old Men Старикам тут не место 2007 / США
7.7 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Старикам тут не место»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на очевидный социальный контекст названия и сюжета, No Country for Old Men означает у братьев Коэн, что старикам вовсе нет места на этой земле, а не только в Техасе, допустим, или в Соединенных Штатах Америки в целом. Подлинная кульминация фильма происходит не тогда, когда убийца-психопат изощренно подкрадывается к своей добыче или мексиканские наркодилеры устраивают друг другу некое подобие скотобойни, а в тот момент, когда в финале шериф Томми Ли Джонса пересказывает свой сон,…

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KORN 2 апреля 2015, 12:51
Идеальный фильм!!!!Лучшее что смотрел за последние 5 лет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alpha_Dignity 2 апреля 2015, 12:51
Нужно давать Оскар и таким неформатным картинам как Старики) Благо сделано кино к тому же на высочайшем по меркам авторского кино уровне) Наконец-то это свершилось. Я за многообразие. Кто-то спрашивал ЧТО В ЭТОМ ФИЛЬМЕ ТАКОГО, где глубина и смысл? ТАКОГО в этом фильме хоть отбавляй - интригующий сюжет, сверхсаспенс, тяжеленно-густая эмоциональная навороченность отдельных эпизодов, фирмовые коэновские диалоги, Хавьер Бардем и команда крутых лицедеев, сочные фишки (типа убийства питбуля) и немного философии в очень отдалённой, рассчитаной на включение дедукции подаче. Оригинально, ново и освежающе. Заипали меня уже правильные и политкорректные драмы типа Форреста Гампа, Гладиатора и прочего. Заипала эта шаблонность и предсказуемость формул лучших картин года похоже уже даже и киноакадемиков. Посему флагманом сего года они сделали нечто иное по форме. Не вижу в этом ничего дурного. Правда конечно такой сборной солянки трофеев братки заслуживали более за Бартона Финка, Лебовски и Миллера. Но тем не менее))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Шалтай-Болтай, 21/03/2008 - 16:15:53):Странно, от бессмысленных разговоров у Тарантино все торчат, а стоило в режиссерах написать "братья Коэны", как тут же все воротят лица. В жизни, кстати, бессмысленные диалоги двольно часты, просто мы не заостряем на них внимания.



Лично для меня тарантинщина (в убить билла 2 и доказательстве смерти) эстетически поприятнее коэнщины в стариках. Но это все на уровне личного восприятия (другого уровня для оценки кино и не существуют и пусть все кинокритики пойдут убьются ап стенку)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bregov 2 апреля 2015, 12:51
Хавьер Бардем неподрожаем!!! Так сыграть хладнокровного убийцу!!! Однако я не вимжу ничего позитивного в этом персонаже. То что он давал шанс своим жертвам, не говорит о каком-либо благородстве. Это было для него забавной игрой...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
это просто LSD.... 10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
а книга 12\10 - это fакт
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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