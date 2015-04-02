Несмотря на очевидный социальный контекст названия и сюжета, No Country for Old Men означает у братьев Коэн, что старикам вовсе нет места на этой земле, а не только в Техасе, допустим, или в Соединенных Штатах Америки в целом. Подлинная кульминация фильма происходит не тогда, когда убийца-психопат изощренно подкрадывается к своей добыче или мексиканские наркодилеры устраивают друг другу некое подобие скотобойни, а в тот момент, когда в финале шериф Томми Ли Джонса пересказывает свой сон,…
Лично для меня тарантинщина (в убить билла 2 и доказательстве смерти) эстетически поприятнее коэнщины в стариках. Но это все на уровне личного восприятия (другого уровня для оценки кино и не существуют и пусть все кинокритики пойдут убьются ап стенку)
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