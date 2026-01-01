Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Старикам тут не место

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший сценарий
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший злодей
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
