Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старикам тут не место Старикам тут не место
Киноафиша Фильмы Старикам тут не место Старикам тут не место, 2007: актеры и роли
No Country for Old Men Старикам тут не место 2007 / США
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Старикам тут не место, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen
В ролях
Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Барри Корбин Бет Грант Бет Грант Beth Grant Джейсон Дуглас Мэтью Грир Тесс Харпер Tess Harper Брэндон Смит Brandon Smith Крис Уорнер Chris Warner Ричард Барела Richard Barela Роджер Бойс Roger Boyes Ричард Джексон Richard Jackson Люс Рэйнс
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши