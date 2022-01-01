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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Старикам тут не место
Старикам тут не место, 2007: актеры и роли
No Country for Old Men
Старикам тут не место
2007 / США
Трейлер
7.7
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Старикам тут не место, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн
Ethan Coen
Джоэл Коэн
Joel Coen
В ролях
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Джош Бролин
Josh Brolin
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Стивен Рут
Stephen Root
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Барри Корбин
Бет Грант
Beth Grant
Джейсон Дуглас
Мэтью Грир
Тесс Харпер
Tess Harper
Брэндон Смит
Brandon Smith
Крис Уорнер
Chris Warner
Ричард Барела
Richard Barela
Роджер Бойс
Roger Boyes
Ричард Джексон
Richard Jackson
Люс Рэйнс
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