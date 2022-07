1 Come In, Come On Velvet Revolver / Scott Weiland 3:59

2 Error Operator Taking Back Sunday 3:10

3 Relax Chingy / Howard Bailey 3:31

4 Whatever Happened To the Heroes Joss Stone / Christopher Rojas 3:56

5 Waiting (Save Your Life) Omnisoul / Derek A.E. Fuhrmann 4:03

6 Always Come Back To You Ryan Cabrera / Guy Chambers 3:34

7 Everything Burns (feat. Anastacia) Ben Moody 3:42

8 New World Symphony (feat. Pharoahe Monch) Miri Ben-Ari 4:01

9 Die For You (Fantastic Four Mix) Megan McCauley / Bob Marlette 3:49

10 Noots Sum 41 / Greig Nori 3:49

11 Surrender Simple Plan / Rick Nielsen 2:59

12 I'll Take You Down T.F.F. / Andrew Wyatt 2:51

13 On Fire (Edited) Lloyd Banks / Harry Palmer 3:08

14 Reverie Megan McCauley 3:55

15 Goodbye To You Breaking Point / Ben Schigel 3:52

16 Shed My Skin Alter Bridge / Myles Kennedy 5:09

17 In Due Time Submersed / Don Gilmore 4:05

18 Disposable Sunshine Loser 3:28

19 Now You Know Miss Eighty 6, Classic / Sarai Howard 3:04