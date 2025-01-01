Фантастическая четверка

От первых космических приключений до долгожданного возвращения на экраны – история первой команды супергероев Marvel продолжает вдохновлять!
В подборку вошли:
🔹 «Фантастическая четвёрка» (2005) – Классическая экранизация о команде, получившей суперспособности после космического шторма.
🔹 «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007) – Противостояние с могущественным Галактусом и его вестником.
🔹 «Фантастическая четвёрка» (2015, reboot) – Переосмысление франшизы с новым актёрским составом.
🔹 «Фантастическая четвёрка» (2025) – Главное кинопополнение вселенной Marvel в 2025 году фильмом, который обещает стать новый стартом для первой суперкоманды Marvel в рамках общей киновселенной!
Что известно о новой части?
✅ Каноничный состав – точное соответствие комиксам по внешности и характерам
✅ Связь с MCU – первые намёки на кроссоверы
✅ Амбициозный злодей – ожидается появление Доктора Дума в полном масштабе
✅ Космическая эстетика – футуристичный дизайн и эффектные преобразования героев