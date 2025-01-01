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Киноафиша Подборки Все части фильма "Фантастическая четверка"

Все части фильма "Фантастическая четверка"

От первых космических приключений до долгожданного возвращения на экраны – история первой команды супергероев Marvel продолжает вдохновлять!

Все 4
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Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
боевик, приключения, фантастика 2025, США
7.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
6.0
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
приключения, боевик, фантастика 2005, США
7.0
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Жанр
Все Боевик Приключения Фантастика Фэнтези
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025

В подборку вошли:

🔹 «Фантастическая четвёрка» (2005) – Классическая экранизация о команде, получившей суперспособности после космического шторма.

🔹 «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007) – Противостояние с могущественным Галактусом и его вестником.

🔹 «Фантастическая четвёрка» (2015, reboot) – Переосмысление франшизы с новым актёрским составом.

🔹 «Фантастическая четвёрка» (2025) – Главное кинопополнение вселенной Marvel в 2025 году фильмом, который обещает стать новый стартом для первой суперкоманды Marvel в рамках общей киновселенной!

Что известно о новой части?

✅ Каноничный состав – точное соответствие комиксам по внешности и характерам

✅ Связь с MCU – первые намёки на кроссоверы

✅ Амбициозный злодей – ожидается появление Доктора Дума в полном масштабе

✅ Космическая эстетика – футуристичный дизайн и эффектные преобразования героев

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