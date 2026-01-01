Оповещения от Киноафиши
Марк Фрост
Mark Frost
Марк Фрост
Марк Фрост
Mark Frost
Дата рождения
25 ноября 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.3
Твин Пикс
(1990)
7.5
Твин Пикс: Вырезанные сцены
(2014)
7.4
Триумф
(2005)
Фильмография Марк Фрост
7.5
Твин Пикс: Вырезанные сцены
Twin Peaks: The Missing Pieces
драма, ужасы, детектив
2014, США / Франция
7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.2
Фантастическая четверка
Fantastic Four
приключения, боевик, фантастика
2005, США
7.4
Триумф
The Greatest Game Ever Played
драма, исторический, спорт
2005, США / Канада
6.9
Твин Пикс: сквозь огонь
Twin Peaks: Fire Walk with Me
детектив, триллер, ужасы
1992, США
8.3
Твин Пикс
драма, криминал, мистика
1990, США
