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Грег Эллис
Грег Эллис
Greg Ellis
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Грег Эллис
Greg Ellis
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Дата рождения
21 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Грег Эллис
Родился 21 марта 1968 года в Виган, Ланкашир, Великобритания
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Фильмография Грег Эллис
Почтальон Пэт
семейный, анимация
2014, Великобритания
5.0
Знакомство со Спартанцами
комедия
2008, США
4.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Беовульф
приключения, анимация, фэнтези, драма
2007, США
6.0
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
8.0
Гол!
драма, приключения, спорт
2005, Великобритания / США
7.0
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