Наша рецензия

Для чего вообще нужны подобного рода фильмы? Вероятно, по большей части для того, чтобы мировая пресса, распираемая восторгом свежеотцеженной сенсации, вострубила: а вот знаете, в отеле – в перерывах-то между съемками – Анджелина Джоли кричала, как раненое животное, под железной, но ахиллесовой пятой Брэда Питта. А в другом отеле, знаете ли, Расселл Кроу заехал кому-то там в глаз. Или еще кто-нибудь что-нибудь в таком же роде… Все это здорово подогревает интерес публики к кино, которое в свою…