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Мистер и миссис Смит Мистер и миссис Смит
Киноафиша Фильмы Мистер и миссис Смит Отзывы о фильме «Мистер и миссис Смит»
Mr. and Mrs. Smith Мистер и миссис Смит 2005 / США
8.2 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Мистер и миссис Смит»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Для чего вообще нужны подобного рода фильмы? Вероятно, по большей части для того, чтобы мировая пресса, распираемая восторгом свежеотцеженной сенсации, вострубила: а вот знаете, в отеле – в перерывах-то между съемками – Анджелина Джоли кричала, как раненое животное, под железной, но ахиллесовой пятой Брэда Питта. А в другом отеле, знаете ли, Расселл Кроу заехал кому-то там в глаз. Или еще кто-нибудь что-нибудь в таком же роде… Все это здорово подогревает интерес публики к кино, которое в свою…

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ЮЛЬКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение sarita от 12/05/2005 - 17:28:51


ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ....ФИЛЬМ СУПЕР!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЮЛБКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queenie от 16/06/2005 - 16:24:13


КАК МОЖНО ЭТОТ ШЕДЕВР-СРАВНИВАТЬ С ЭТИМ ДУРАЦКИМ <ГАМБИТОМ>?ФИЛЬМ-КЛАССНЫЙ,ВПРОЧЕМ КАК И ВСЕ ФИЛЬМЫ С БРЭДОМ ПИТТОМ!!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ds 2 апреля 2015, 12:51
сам не ожидал просто супер фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гВость 2 апреля 2015, 12:51
Promo-star

Ты идиот или просто всех разыгрываешь?



Фильм - прикольный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
алек 2 апреля 2015, 12:51
Ради «губишь» Джоли посмотреть стоит.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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