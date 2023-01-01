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Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит, 2005: актеры и роли
Mr. and Mrs. Smith
Мистер и миссис Смит
2005 / США
8.2
Оцените
111
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Мистер и миссис Смит, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даг Лайман
Doug Liman
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Грег Эллис
Greg Ellis
Тереза Баррера
Theresa Barrera
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Адам Броди
Adam Brody
Патрика Дарбо
Кит Дэвид
Keith David
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Мэтт Галлини
Mo Gallini
Эми Хэтэуэй
Amy Hathaway
Стефани Марч
Stephanie March
Дженнифер Моррисон
Jennifer Morrison
Винс ВонКерри Вашингтон
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
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