Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Невероятный Халк
Фильмы похожие на Невероятный Халк
The Incredible Hulk
Невероятный Халк
2008 / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
73
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Невероятный Халк
Вся информация о фильме
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Мстители
боевик
2012, США
8.0
Консультант
2011, США
7.0
Халк
фантастика, боевик, приключения, ужасы, драма
2003, США
6.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Человек-муравей
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
7.0
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
7.0
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик
2013, США
7.0
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.0
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.0
Тор
боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Железный человек 2
фантастика, боевик
2010, США
8.0
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.0
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
7.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
Фантастическая четверка
приключения, боевик, фантастика
2005, США
6.0
Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика
2003, США
7.0
Перевозчик 2
боевик
2005, Франция / США
7.0
Мгновенная смерть
боевик
2017, Великобритания
4.0
Эволюция Борна
боевик
2012, США
7.0
25-й час
боевик
2002, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить