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Невероятный Халк Невероятный Халк
Киноафиша Фильмы Невероятный Халк Отзывы о фильме «Невероятный Халк»
The Incredible Hulk Невероятный Халк 2008 / США
7.6 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Невероятный Халк»

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Наша рецензия

Между нами говоря, самое невероятное в Халке – вовсе не его способности, к восприятию которых аудитория вполне подготовлена всем предшествующим массивом паранормальных комиксов. Самое невероятное в Халке – это его штаны, непонятным образом приобретающие волшебный дар растягиваться вместе с хозяином до умопомрачительных размеров. У Анга Ли наиболее, надо полагать, шокирующую часть тела зеленого монстра прикрывало некое подобие широких спортивных трусов, каковой факт совершенно не…

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Владимир 6 июня 2023, 15:42
Оценка
Фильм определённо хорош. Сцены с Халком очень яркие, насыщенные и захватывающие.
Непонятна идея режиссера в ситуации с увеличением силы Халка, ведь по комиксам он становился сильнее из-за злости, а не из-за частоты сердцебиения.
В общем, фильм с хорошими спецэффектами, замечательным актёрским составом и парочкой классных декораций, включая финальную схватку Халка
6 июня 2023, 15:42 Ответить
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