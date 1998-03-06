Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и совершает вынужденную посадку. Воспользовавшись ситуацией, из-под конвоя бежит особо опасный арестант — бывший секретный агент, обвиненный в убийстве двух других агентов. Но не только полиция и группа Джерарда идут по его следу; беглец представляет интерес и кое для кого еще. Он слишком много знает, и этот кое-кто желал бы его убрать…
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