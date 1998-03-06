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Постер фильма Служители закона
7.3
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7.3

Служители закона

, 1998
U.S. Marshals
США / криминал, боевик / 18+
Постер фильма Служители закона
7.3

О фильме

Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и совершает вынужденную посадку. Воспользовавшись ситуацией, из-под конвоя бежит особо опасный арестант — бывший секретный агент, обвиненный в убийстве двух других агентов. Но не только полиция и группа Джерарда идут по его следу; беглец представляет интерес и кое для кого еще. Он слишком много знает, и этот кое-кто желал бы его убрать…

В ролях

Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Samuel Gerard
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Sheridan
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Royce
Том Вуд
Newman
Ирен Жакоб
Ирен Жакоб
Marie
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Biggs
Джо Пантольяно
Джо Пантольяно
Renfro
Ла Танья Ричардсон
Ла Танья Ричардсон
Cooper
Кейт Неллиган
Walsh
Патрик Мэлахайд
Lamb
Режиссер Стюарт Бейрд
Сценарист Джон Пог, Рой Хаггинс
Композитор Джерри Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 15 августа 2024
Премьера в мире 6 марта 1998
Дата выхода
20 апреля 1999 Россия 16+
30 апреля 1998 Австралия
14 мая 1998 Аргентина
15 апреля 1998 Бельгия
4 сентября 1998 Болгария
1 мая 1998 Бразилия
24 апреля 1998 Великобритания
16 июля 1998 Венгрия
30 апреля 1998 Германия
4 мая 1998 Греция
8 мая 1998 Дания
30 апреля 1998 Израиль
18 мая 1998 Индонезия
24 апреля 1998 Ирландия
30 апреля 1998 Исландия
17 апреля 1998 Испания
30 апреля 1998 Италия
20 апреля 1998 Казахстан
30 апреля 1998 Колумбия
8 июля 1998 Кувейт
14 августа 1998 Литва
17 апреля 1998 Люксембург
1 мая 1998 Мексика
14 мая 1998 Нидерланды
14 мая 1998 Новая Зеландия
4 сентября 1998 Норвегия
3 июля 1998 Польша
30 апреля 1998 Португалия
6 марта 1998 США
23 апреля 1998 Сингапур
4 июня 1998 Словакия
1 мая 1998 Таиланд
1 мая 1998 Тайвань
1 мая 1998 Турция
20 апреля 1998 Украина
6 марта 1998 Филиппины
17 апреля 1998 Финляндия
15 апреля 1998 Франция
22 июля 1998 Чехия
8 мая 1998 Швейцария
24 апреля 1998 Швеция
26 июня 1998 Эстония
21 мая 1998 Югославия
1 мая 1998 Южная Корея
13 июня 1998 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $102 367 405
Производство Warner Bros., Kopelson Entertainment
Другие названия
U.S. Marshals, Los federales, Auf der Jagd, Šerifovia, A szökevény 2.: Életre-halálra, Cảnh Sát Liên Bang, Čuvari zakona, Des hommes de loi, El fugitivo 2: Los federales, Életre-halálra, Įstatymo tarnai, JAV maršalai, Kaçakların Peşinde, Matzod, Šerifové, Sta ihni tou fyga, Takaa-ajajat, The Fugitive Part II, Tsuisekisha, U.S. Marshals - A Perseguição, U.S. Marshals - Caccia senza tregua, U.S. Marshals - serifi federali, U.S. Marshals: Os Federais, US Marshals, Wydział pościgowy, Zvezni šerifi, Στα ίχνη του φυγά, Амерички шерифи, Служители закона, Служителі закону, Щатски шерифи, 絕命追殺令之就地正法, 追跡者, Eletre-halalra, Zvezni serifi, კანონის მსახურები, Американські маршали, Маршали, Američki šerifi, The Fugitive 2: U.S. Marshals

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
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саундтрек фильма Служители закона

Отзывы о фильме

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