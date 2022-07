1 The Arctic Craig Armstrong 2:47

2 Main Title Craig Armstrong 2:39

3 Rocinha Favela Craig Armstrong 3:11

4 A Drop of Blood Craig Armstrong 1:35

5 The Flower Craig Armstrong 2:49

6 Ross' Team Craig Armstrong 1:33

7 Mr. Blue Craig Armstrong 1:03

8 Favela Escape Craig Armstrong 3:35

9 It Was Banner Craig Armstrong 1:32

10 That Is the Target Craig Armstrong 5:34

11 Bruce Goes Home Craig Armstrong 1:25

12 Ross and Blonsky Craig Armstrong 3:15

13 Return to Culver University Craig Armstrong 2:39

14 The Lab Craig Armstrong 1:17

15 Reunion Craig Armstrong 3:37

16 The Data / The Vial Craig Armstrong 1:20

17 They're Here Craig Armstrong 3:07

18 Give Him Everything You've Got Craig Armstrong 6:08

19 Bruce Can't Stay Craig Armstrong 1:54

20 First Injection Craig Armstrong 1:03

21 Is it Safe? Craig Armstrong 1:07

22 Hulk Theme Craig Armstrong 3:59

23 Saved from the Flames Craig Armstrong 0:53

24 Grotto Craig Armstrong 2:53

25 Arrival at the Motel Craig Armstrong 1:48

26 I Can't Craig Armstrong 2:15

27 Abomination Alley Craig Armstrong 3:56

28 Bruce Found Craig Armstrong 2:52

29 Bruce Looks for the Data Craig Armstrong 1:05

30 NYC Cab Ride Craig Armstrong 1:17

31 The Mirror Craig Armstrong 1:17

32 Sterns' Lab Craig Armstrong 4:17

33 Bruce Darted Craig Armstrong 3:00

34 I Want It, I Need It Craig Armstrong 1:36

35 Blonsky Transforms Craig Armstrong 1:15

36 Bruce Must Do It Craig Armstrong 2:11

37 Harlem Brawl Craig Armstrong 3:51

38 Are They Dead? Craig Armstrong 2:40

39 Hulk Smash Craig Armstrong 2:25

40 Hulk and Betty Craig Armstrong 1:50

41 A Tear Craig Armstrong 1:01

42 Who's We? Craig Armstrong 0:56

43 The Necklace Craig Armstrong 1:44

44 Bruce and Betty Craig Armstrong 5:06