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Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
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Дмитрий Певцов
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Дата рождения
8 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Дмитрий Певцов
Родился 8 июля 1963 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Дмитрий Певцов
Куда течет море
драма
2018, Россия
6.0
На Париж
военный, драма
2018, Россия
3.0
О любви
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
Достоевский
биография, драма
2011, Россия
8.0
Чемпионы из подворотни
спорт, драма
2011, Украина
4.0
Борис Годунов
драма
2011, Россия
6.0
Операция "Татар"
криминал, комедия
2010, Россия / Монголия
0.0
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Звезда «На Париж» Алина Ланина раскрыла детали постельной сцены с Певцовым
Эпизод снимался в день знакомства актеров.
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29 июля 2020 15:15
«Там нет ничего такого, что нельзя было снимать»: Виторган ответил на критику фильма «На Париж»
Актер считает, что фильм поставлен очень профессионально, а придираться к художественному вымыслу зрителю не стоит.
Написать
15 мая 2020 14:23
«Гоблин» в жесткой форме раскритиковал «На Париж» вслед за BadComedian
Его собственный обзор на этот фильм мог быть гораздо более злым.
Написать
14 мая 2020 14:05
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Певцов о близости к народу: «Вынужден ходить в те же магазины»
Актер не сдержал эмоций.
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27 мая 2022 18:21
Проклятие «Бандитского Петербурга» преследует его актеров всю жизнь
Исполнителей главных ролей в культовом сериале объединяет непростая судьба.
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8 мая 2022 12:00
«Отошел в сторону»: Певцов отказался участвовать в разделе «Ленкома»
Актер считает, что необходимо сохранить труппу, великие спектакли и веселый ироничный дух театра, который создал в нем легендарный худрук.
Написать
5 февраля 2022 11:15
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