Александр Балуев - российский актер театра и кино, родился 6 декабря 1958 года в Москве. Отец Александра был кадровым военным и хотел, чтобы сын пошел по его стопам, однако мальчика эта сфера нисколько не интересовала. В школьные годы он играл в хоккей и грезил спортивным будущим, какое-то время мечтал стать экономистом, но в итоге, как его мать, страстно полюбил театр. Балуеву не удалось с первой попытки поступить в Щукинское театральное училище, и после провала он устроился помощником осветителя в кинокомпанию «Мосфильм», проработав там целый год. Спустя год ему все же удалось стать студентом Школы-студии МХАТ и успешно окончить ее в 1980 году.

Александр Балуев в театре

Александр преуспевал на курсе и отлично зарекомендовал себя среди педагогов, а после выпуска легко смог получить работу в театре. Ему даже был предоставлен выбор нескольких мест работы, и он предпочел театр Российской Армии, где в течение шести лет сыграл много ярких ролей в таких постановках, как «Стрела Робин Гуда», «Часы без стрелок», «Дама с камелиями» и «Деревья умирают стоя». В 1986 году Балуев устроился на работу в Московский театр имени Ермоловой, где появился в главных ролях спектаклей «Второй год свободы», «Снег, недалеко от тюрьмы» и «Калигула». Благодаря этим работам Александр стал известен в театральных кругах как талантливый и многогранный артист.

Александр Балуев в кино

Много лет Александру не поступало предложений от кинорежиссеров, и впервые он начал сниматься в середине 80-х. Первыми его кинопроектами стали фильм «Егорка» (1984), «Кармелюк» (1985), а в 1998 он исполнил свою первую главную роль в ленте «Жена керосинщика». Постепенно для Балуева стало сложно совмещать съемки с игрой в театре, поэтому постепенно он ушел в антрепризу, предпочтя ей работу в одной театральной труппе, что, по его мнению, лишь ограничивало возможности актера раскрыть свой талант.

Карьера Александра Балуева пошла в гору в 90-х годах. За это десятилетие актер снялся в более 15 проектах, самыми известными из которых считаются «Очищение» (1990), «Ричард Львиное Сердце» (1992), где ему досталась центральная роль, «Прорва» (1992), «Мусульманин» (1995), «Кризис среднего возраста» (1997) и «Му-му» (1998). В картине «Миротворец» (1997) Александру посчастливилось сыграть в партнерстве с Голливудскими звездами Николь Кидман и Джорджем Клуни.

Актерский талант Балуева позволяет ему вживаться в различные роли: он блестяще сыграл брутальных персонажей в лентах «Затворник» (1999), Антикиллер» (2002), «Зельдовича - «Москва» (2000), «Пташука — «В августе 44-го» (2001), «Атлантида» (2002), сериалах «Каменская» (1999), «Маросейка, 12» (2000) и «Спецназ» (2001), так же убедительно ему дались роли в комедиях «Идеальная пара» (2001) и «Налетъ» (1993). Ярким проектом в фильмографии актера является фильм «Благословите женщину» (2003), в котором он появился в образе жестокого, деспотичного командира Красной Армии, и, несмотря на скверный характер, завоевал любовь многих российских телезрителей.

Вслед за ролью в «Благословите женщину» Балуев сыграл в таких картинах, как «Гибель империи» (2004), «Турецкий гамбит» (2005), «1612» (2007), «Кандагар» (2009), «Жуков» (2011), «Шаповалов» (2012), «Две зимы и три лета» (2013), «Фотограф» (2014)и «Две женщины» (2014). В 2015-м вместе с Федором Бондарчуком, Светланой Ходченковой и Владимиром Яглычем актер появился в спортивной драме «Воин», а годом позже - с популярным поп-певцом Димой Биланом и Светланой Ивановой в мелодраматической ленте «Герой», комедийной фэнтезийной картине «Повелители снов» и историческом многосерийном фильме «София», рассказывающем о Великой княгине Московской. В 2017 году на экраны вышла драма «Три сестры», экранизация одноименной повести Чехова, где Александру досталась роль Соленого, а его коллегами стали Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Максим Суханов, Игорь Яцко и Владимир Носик. В том же году Балуев исполнил роль Ноя в драме Александра Котта «Ковчег», а в 2018 году с его участием выпускается исторический фильм «Француз» (2018).

Личная жизнь Александра Балуева

С 1993 года Александр проживал с польской журналисткой Марией Урбановской. В 2003 году пара узаконила свои отношения, и в том же году у них родилась дочь Мария-Анна. Десять лет спустя Александр и Мария развелись. Причиной развода стал плотный график Балуева, его постоянное отсутствие дома. После развода Мария вернулась на родину в Варшаву, а, когда у актера выдается свободное время, он ездит в Польшу, чтобы увидеться с дочерью.