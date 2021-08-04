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Александр Балуев

Александр Балуев
Александр Балуев
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Дата рождения
6 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Александра Балуева

Александр Балуев - российский актер театра и кино, родился 6 декабря 1958 года в Москве. Отец Александра был кадровым военным и хотел, чтобы сын пошел по его стопам, однако мальчика эта сфера нисколько не интересовала. В школьные годы он играл в хоккей и грезил спортивным будущим, какое-то время мечтал стать экономистом, но в итоге, как его мать, страстно полюбил театр. Балуеву не удалось с первой попытки поступить в Щукинское театральное училище, и после провала он устроился помощником осветителя в кинокомпанию «Мосфильм», проработав там целый год. Спустя год ему все же удалось стать студентом Школы-студии МХАТ и успешно окончить ее в 1980 году.

Александр Балуев в театре

Александр преуспевал на курсе и отлично зарекомендовал себя среди педагогов, а после выпуска легко смог получить работу в театре. Ему даже был предоставлен выбор нескольких мест работы, и он предпочел театр Российской Армии, где в течение шести лет сыграл много ярких ролей в таких постановках, как «Стрела Робин Гуда», «Часы без стрелок», «Дама с камелиями» и «Деревья умирают стоя». В 1986 году Балуев устроился на работу в Московский театр имени Ермоловой, где появился в главных ролях спектаклей «Второй год свободы», «Снег, недалеко от тюрьмы» и «Калигула». Благодаря этим работам Александр стал известен в театральных кругах как талантливый и многогранный артист.

Александр Балуев в кино

Много лет Александру не поступало предложений от кинорежиссеров, и впервые он начал сниматься в середине 80-х. Первыми его кинопроектами стали фильм «Егорка» (1984), «Кармелюк» (1985), а в 1998 он исполнил свою первую главную роль в ленте «Жена керосинщика». Постепенно для Балуева стало сложно совмещать съемки с игрой в театре, поэтому постепенно он ушел в антрепризу, предпочтя ей работу в одной театральной труппе, что, по его мнению, лишь ограничивало возможности актера раскрыть свой талант.

Карьера Александра Балуева пошла в гору в 90-х годах. За это десятилетие актер снялся в более 15 проектах, самыми известными из которых считаются «Очищение» (1990), «Ричард Львиное Сердце» (1992), где ему досталась центральная роль, «Прорва» (1992), «Мусульманин» (1995), «Кризис среднего возраста» (1997) и «Му-му» (1998). В картине «Миротворец» (1997) Александру посчастливилось сыграть в партнерстве с Голливудскими звездами Николь Кидман и Джорджем Клуни.

Актерский талант Балуева позволяет ему вживаться в различные роли: он блестяще сыграл брутальных персонажей в лентах «Затворник» (1999), Антикиллер» (2002), «Зельдовича - «Москва» (2000), «Пташука — «В августе 44-го» (2001), «Атлантида» (2002), сериалах «Каменская» (1999), «Маросейка, 12» (2000) и «Спецназ» (2001), так же убедительно ему дались роли в комедиях «Идеальная пара» (2001) и «Налетъ» (1993). Ярким проектом в фильмографии актера является фильм «Благословите женщину» (2003), в котором он появился в образе жестокого, деспотичного командира Красной Армии, и, несмотря на скверный характер, завоевал любовь многих российских телезрителей.

Вслед за ролью в «Благословите женщину» Балуев сыграл в таких картинах, как «Гибель империи» (2004), «Турецкий гамбит» (2005), «1612» (2007), «Кандагар» (2009), «Жуков» (2011), «Шаповалов» (2012), «Две зимы и три лета» (2013), «Фотограф» (2014)и «Две женщины» (2014). В 2015-м вместе с Федором Бондарчуком, Светланой Ходченковой и Владимиром Яглычем актер появился в спортивной драме «Воин», а годом позже - с популярным поп-певцом Димой Биланом и Светланой Ивановой в мелодраматической ленте «Герой», комедийной фэнтезийной картине «Повелители снов» и историческом многосерийном фильме «София», рассказывающем о Великой княгине Московской. В 2017 году на экраны вышла драма «Три сестры», экранизация одноименной повести Чехова, где Александру досталась роль Соленого, а его коллегами стали Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Максим Суханов, Игорь Яцко и Владимир Носик. В том же году Балуев исполнил роль Ноя в драме Александра Котта «Ковчег», а в 2018 году с его участием выпускается исторический фильм «Француз» (2018).

Личная жизнь Александра Балуева

С 1993 года Александр проживал с польской журналисткой Марией Урбановской. В 2003 году пара узаконила свои отношения, и в том же году у них родилась дочь Мария-Анна. Десять лет спустя Александр и Мария развелись. Причиной развода стал плотный график Балуева, его постоянное отсутствие дома. После развода Мария вернулась на родину в Варшаву, а, когда у актера выдается свободное время, он ездит в Польшу, чтобы увидеться с дочерью.

Интересные факты о Александре Балуеве

- В фильме «Миротворец» Александр Балуев исполняет главную роль совместно со звездами Голливуда Николь Кидман и Джорджем Клуни. Также он появился в голливудских лентах «Столкновение с бездной» и «Доказательство жизни». Актер предпочитает отказываться от зарубежных предложений, так как ему чаще всего достаются отрицательные персонажи.

- В детстве актер мечтал о карьере хоккеиста.

- Александр признается, что в его время в школе детей заставляли заниматься либо спортом, либо музыкой. Родители купили ему пианино и заставили его ходить в музыкальную школу, но, отучившись в ней шесть лет, он так и не смог ее окончить.

Фильмография Александра Балуева
На Луне
На Луне
драма 2020, Россия
6.0
Француз
Француз
драма, исторический, мелодрама 2019, Россия
7.0
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография 2019, Россия
6.0
Три сестры
Три сестры
драма 2017, Россия
5.0
Ковчег
драма 2017, Россия
0.0
Герой
Герой
военный, драма 2016, Россия
6.0
Наследники
Наследники
драма 2015, Россия
6.0
Воин
Воин
спорт, драма 2015, Россия
4.0
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