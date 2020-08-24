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Марат Башаров
Марат Башаров
Marat Basharov
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Марат Башаров
Marat Basharov
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Дата рождения
22 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Марата Башарова
Родился 22 августа 1974 года.
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Фильмография Марата Башарова
Я подарю тебе победу
военный, драма
2019, Россия
5.0
Оракул: игра втемную
боевик, триллер
2018, Россия
3.0
Герой
военный, драма
2016, Россия
6.0
Пьяная фирма
комедия
2016, Россия
5.0
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.0
Пока еще жива
драма, криминал
2013, Россия
0.0
Самоубийцы
комедия, драма
2011, Россия
7.0
Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
6.0
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СМИ: «Современный театр антрепризы» уволил Марата Башарова
Причины: скандальная репутация и отсутствие зрительского интереса.
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24 августа 2020 15:38
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая
Насыщенно событийной и глянцево календарной выдалась кинонеделя с 22 по 28 мая 2017 года. Родился «отец» Шерлока Холмса, отмечают… Всемирный день черепах, животных, даровавших
Написать
22 мая 2017 13:23
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Уволенный из театра Башаров взвыл от безденежья: такого не ожидал никто
Актер позавидовал коллегам, которые могут похвастаться стабильными заработками.
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16 мая 2022 10:02
«Судьба нелегкая закинула»: изгнанный из театра Башаров вышел на сцену
Теперь скандальный актер решил освоить балет.
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12 мая 2022 09:42
Причина не в женщинах: Бикович вступился за дебошира Башарова
Актер не спешит осуждать коллегу по цеху.
1 комментарий
12 апреля 2022 11:10
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