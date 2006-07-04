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Андрей Краско

Андрей Краско
Андрей Краско
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Дата рождения
10 августа 1957
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 июля 2006
Карьера
Актер
Биография Андрея Краско

Родился 10 августа 1957 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Андрея Краско
Одна любовь на миллион
Одна любовь на миллион
криминал, мелодрама 2007, Россия
6.0
Любовь-морковь
Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.0
Я остаюсь
Я остаюсь
драма 2007, Россия
7.0
Елка
семейный 2006, Россия
5.0
Сволочи
Сволочи
боевик, драма 2005, Россия
6.0
Ночной продавец
Ночной продавец
комедия 2005, Россия
7.0
Жмурки
Жмурки
комедия 2005, Россия
7.0
9 рота
9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.0
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