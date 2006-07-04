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Андрей Краско
Андрей Краско
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Андрей Краско
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Дата рождения
10 августа 1957
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
4 июля 2006
Карьера
Актер
Биография Андрея Краско
Родился 10 августа 1957 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Андрея Краско
Одна любовь на миллион
криминал, мелодрама
2007, Россия
6.0
Любовь-морковь
мелодрама, комедия
2007, Россия
7.0
Я остаюсь
драма
2007, Россия
7.0
Елка
семейный
2006, Россия
5.0
Сволочи
боевик, драма
2005, Россия
6.0
Ночной продавец
комедия
2005, Россия
7.0
Жмурки
комедия
2005, Россия
7.0
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.0
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