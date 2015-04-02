Наша рецензия

Относительно литературы, условно говоря, «исторической» в российском кино художественные блага распределены крайне неравномерно. Вот, например, Борису Савинкову невероятно везет с экранизацией его произведений («Исчадье ада» и «Всадник по имени Смерть» – тому подтверждения), а Борису Акунину с экранизацией его произведений столь же невероятно не везет, хотя сценарии по савинковским скриптам пишут люди, родившиеся через много лет после смерти автора, а сценарии по акунинским романам создатель…