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Турецкий гамбит
Киноафиша Фильмы Турецкий гамбит Отзывы о фильме «Турецкий гамбит»
Турецкий гамбит 2005 / Россия
8.0 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Турецкий гамбит»

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Относительно литературы, условно говоря, «исторической» в российском кино художественные блага распределены крайне неравномерно. Вот, например, Борису Савинкову невероятно везет с экранизацией его произведений («Исчадье ада» и «Всадник по имени Смерть» – тому подтверждения), а Борису Акунину с экранизацией его произведений столь же невероятно не везет, хотя сценарии по савинковским скриптам пишут люди, родившиеся через много лет после смерти автора, а сценарии по акунинским романам создатель…

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% 2 апреля 2015, 12:51
Надеюсь фильм удастся, ведь книга отличная.

Очень хочется, чтобы реклама соответствовала фильму, а то на "Ночном дозоре" она не оправдала ожиданий
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм!! Смотрится без напряга и с интересом. Все актеры на своем месте. Хорошо снято, с хорошей графикой. По-моему в этой картине появилось что-то русское( я имею ввиду кино), без подражания Западу, а тем паче Америке! Не в пример "Ночного..."
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Angel 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, почему все так критически настроены по поводу этого фильма✊ Судя по рекламе, фильм будет классный(но с книгой конечно не сравниться)и актеры симпатичные. А Егор Бероев ну просто красавец ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Честно скажу, на «Турецкий гамбит» я шел с тяжелой душой. Антиреклама «от продюсеров Ночного дозора» давала о себе знать. Однако я надеялся, что хорошую книгу нельзя совсем уж испоритить. Зря надеялся.

Бессвязные диалоги, часть из которых я просто не разобрал, посредственная игра актеров, компьютерные эффекты ни к селу, ни к городу – все это резало глаза и уши на протяжении всего фильма. А что не понравилось больше всего, так это абсолютно измененная концовка. Как Акунин допустил такое, не знаю. Я весь фильм внимательно наблюдал за д’Эвре, смотрел, как он ведет двойную игру, поэтому концовка меня, мягко сказать, обескуражила. Может, конечно, это сделано для того, чтобы люди, читавшие Акунина тоже получили сюрприз на закуску, не знаю, но сюрприз лично мне показался малоприятным. В книге д’Эвре был сильным соперником, который вел с Фандориным достойную игру, а Перепелкин был показан как абсолютное ничтожество, поэтому когда его наконец замочили, жалко не было абсолютно.

Не скажу, конечно, что Фандорин и Варя были так уж плохи, нет, но могли бы быть и лучше. Из актеров понравились Куценко и Певцов, остальные, ИМХО, играли неубедительно. Короче, в целом, фильм оставил негативное впечатление.

А вот «Статского советника» буду ждать с нетерпением. Я верю, что он будет на порядок лучше. Уже то, что там снялись Михалков с Меньшиковым, говорит об этом. Фильм будет поспокойней, так что, надеюсь, компьютерщики не смогут его загубить.

Такое вот мое мнение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ира 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vitat 2 апреля 2015, 12:51
А я восхищен! ✊

Я не знаю ни одного фильма, который был бы достойно перенесен с книжки на экран. Поэтому нечего хаять фильм сравнивая с книгой. Рассматривать надо отдельно от книги.

Как раз после рекламы Статского советника, я на него не пойду.

А ТГ, на мой взгляд, лучший отечественный фильм за последнее время.

Так что не расстраивайте народ, который хочет получить удовольствие от фильма, а не высматривание казусов. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sokrat7 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет практически всем известен. Осталось посмотреть, как создатели "Ночного дозора" смогут экранизировать Акунина. А как умели, так и экранизировали. Клиповаяя техника съёмки, придание большого значения макротехнике, быстрота смены кадров, компъютерные и т.п. приемы. В общем, технологии "Дозора" сработали. Не хватает Никиты Михалкова (его, правда обещают на "Статского советника"-лихой лубок "а-ля рус будет" точно). Складывается впечатление, что "картинка" не соответствует медленному и спокойному акунинскому тексту. Исчезло очарование той эпохи, блестяще описанное автором романа. А так в целом очень мило, порой смешно-все же "Ночной дозор" пробивается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
2Орландин - Маринину почитали, и Акунина теперь попробуйте! Это ,на мой взгляд, единственный современник которого будут читать наши потомки и он станет "классиком". Его сюжеты действительно заслуживают экранизации и вы это еще поймете, потому как Турецкий Гамбит - моя нелюбимая книжка Акунина. Слишком много политики...не для меня.



Экранизация проще для восприятия... поэтому она мне понравилась больше чем сама книга.

Актеры замечательные, Лыков действительно может не только ментов играть... Певцов - именно таким я представляла этого героя... Пельш промекнул не в тему (передернуло аж :)



В общем фильм из разряда "смотреть надо" ...и радоваться за отечественный кинематограф.. :-))



Статский советник, на мой взгляд, будет скучнее...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maria 2 апреля 2015, 12:51
Гамбит и есть вторая книжка после "Азазели"..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Накинулись все, понимаешь, на Акунина

Если кто не читал, так не надо поносить!

Многие его не читают, потому что относятся предвзято: вот... Акунин пишет бульварные романы, мой интеллектуальный ум такую гадость не переварит...

Я когда первую книгу взял, много лет назад, тоже так думал и тоже не смог осилить и 20 страниц, все твердил себе: "Это - не литература, так, детектив какой-то ✊". А потом как-то взял одну - и прочел на одном дыхании. И все - втянулся...

Я ни в коем случае не отношу Акунина к классикам ✊

Это - развлекательное чтиво, которое нужно, чтобы интерестно занять время. Оно существовало во все времена (тот же Дюма, например). Однако Акунин - это действительно один из лучших в наше время. И думаю, что его книги проживут еще долго..., в то время, как старые детективы Донцовой и пр. через 5 лет уже в руки никто не возьмет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лисистрата 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Shftoff, 24/02/2005 - 13:06:25):Вчера посмотрел в кинотеатре ТГ. Фильм потрясающий. Вот только есть маленькие нестыковочки с книгой. Турецким шпионом оказался Д'эрве-французкий корреспондент



И где же тут "нестыковочка"? Он и в книге оказался шпионом. Только напрасно вы тут это написали и раскрыли интригу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zorro 2 апреля 2015, 12:51
Мда... фильм конечно разочаровал. Съемки убогие совершенно - если убрать те несколько убогих спецэффектов, которые там есть, смотреть было бы просто смешно. Играют хреново - "Варя" в начале похожа дегенератку, потом вроде получшела, "Фандорин" внешне вроде и ничего, но большую часть фильма ходит с тупым видом. Лукин вообще свою роль запорол - так и не вышел из роли предурковатого мента. Порадовали Куценко в роли Ибрагима и Певцов в роли Зурова. За каким хреном там вставили "Кузьмича" с Пельшем абсолютно не понятно - если это юмор, то он абсолютно там неуместен. Изменение концовки оригиналього сюжета было бы оправдано, если бы авторы хотя бы как то потрудились его обосновать. У Акунина пол книги было посвящено объяснению почему и зачем Д'Эвре делает, то что делает, а тут просто ткнули пальцем в первого попавшегося второстепенного героя и сказали - вот он плохой... бред полный...



Резюме: На фильм обязательно сходите - путь люди денег заработают - может тогда перестанут лубочные фильмы снимать..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Аннушка 2 апреля 2015, 12:51
Сразу скажу - фильм понравился. Ярко и интересно. Не понимаю, как можно сравнивать его с книгой и требовать математической точности. Это просто было бы скучно. Если хочется философиии, есть повод лишний раз взять в руки томик "Турецкого гамбита".

А ещё, очень неэтично, обвинять любителей творчества Акунина в деградированности. Возможно и я не разделила бы ваших пристрастий...

Кто ещё не смотрел кино - рекомендую. Вполне достойно. Можно наглядно убедиться, что наша киноиндустрия эволюционирует.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталия 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (divinity, 25/02/2005 - 23:51:10):мсье д'Эвре, собственно.



Согласна ;-) Настоящий француз! я даже специально титры внимательно читала :-)) такие глаза яркие :-)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Михаил 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился, рекомендую сходить. Если интересна дополнительная информация:

http://www.netwars.ru/go.php?login=witus
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ната 2 апреля 2015, 12:51
Он там и правда просто супер! Но когда я узнала что он умер...

Такой классный, хотела найти про него что-нибудь ( на худой конец кадр из фильма с ним) Щас! Размечталась! Я полностью возмущена таким отношением к нему!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лала 2 апреля 2015, 12:51
А подскажите как имя этого французского актера голубоглазого? Может ссылки какие есть на него в рунете?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GUYVER 2 апреля 2015, 12:51
мда.. вижу ПиАр "НД" и "ТГ" а одном преуспел однозначно: теперь каждый третий знает слово "спецэффекты" и считает своим долгом упомянуть его в любом посте, а уж понимает ли автор "шо енто такое - спецуэффекты" - значения уже не имеет...

смех ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сима 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение BigMax от 01/03/2005 - 09:38:00


А он уже существует на официальном сайте фильма в форуме:) Там столько приколов люди нашли:)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
смеагорл 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для детей среднего школьного возраста. Все сюжетные ходы простые, в голливуде много раз виденные, концовка убогая. Спецэффекты тоже не великие, особенно насмешил "английский флот"- наспех сляпанные на компе кораблики.

Количество звезд не переросло в качество, а причем там Пельш, вообще не понял. Особых симпатий , как и антипатий , никто из персонажей не вызвал. В общем , фильм пустой, имхо гораздо хуже своего предшественника Ночного дозора, забудется через пару дней после просмотра, и никакого следа в истории российского "исторического" боевика не оставит , в отличие нпример , от "Гардемарин"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
willow 2 апреля 2015, 12:51
Кошмар какой, а не фильм!!!!! ИМХО – как можно было поставить на главную роль эту бездарную актрису, которой кроме рекламы пива нельзя ничего доверять ! Мнение зала было таковым: в начале фильма надо было ее либо прибить, либо отдать румынам.



1. Кстати об актрисуле, к жениху приехала, а шашни крутила вовсю.

2. Сцена на водопое, офицер другого назвал поручиком (старший лейтенант по – современному), а у офицера 4 звезды.

3. Там же. Ну не было в царской армии ( в отличии от российской) таких нарушений субординации. Солдаты в присутствии подполковника (Лукан) разговаривают с его дамой.

4. В клубе. Ротмистр тыкает подполковнику (бред).

5. Сцена боя. Перемудрили с эффектами. Колесо катится через руку без препятствий !!!

И все таки))) В конце фильма по договору между Англией и Россией – Россия не должна была быть в Константинополе. Наши там нашумели и спокойно уехали на поезде )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Обьясните мне кто-нибудь в конуе-концов. Почему неприятие образа переносится на актрису?✊ Вот меня никак не колыхала ее игра, а вот вы все по логике вещей должный чуть ли не боготворить актрису раз вы по отношению к ее героине ТАКОЕ сильное чувство испытываете
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Почитал я ваши отзывы по поводу ТГ. Хорошо, что сделал это после просмотра фильма!



Можно подумать, в кино ходят, чтобы найти в фильмах какие-то изъяны... В кино ходят отдыхать! Вот и отдыхайте, наслаждайтесь зрелищем. Фильм хороший - время на просмотр потрачено не зря!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1111 2 апреля 2015, 12:51
Как правило, если так много постов в ветке форума. Значит сходить стоит :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tanya-a 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 09/03/2005 - 09:27:15):Были ужасно разочарованы. Особенно папа. Он шел смотреть войну, но войны как таковой и е было

Что за бред? "Шел смотреть на войну" -надо на фильм идти смотреть, а не на то что сам там себе надумал. А кто-то может шел смотреть на эротику и там ее не увидел. Что же теперь фильм плохой? ✊

Надо просто меньше гнуть пальцы и думать только о том, а чтоб такого плохого найти, да потом на форуме выпендриться, мне мол НЕ понравилось! И я, мол, знаю о чем говорю.

Фильм отличный, красочный, яркий. Сыграли все очень хорошо. Разве можно сравнить какие-то сериальные роли Певцова (где на него смотреть-то невозможно) и то как он здесь сыграл. В наличии таланта у Певцова, Куценко, например, я весьма сомневалась. А тут они так классно сыграли! И снято все очень здорово. Спецэффекты отличные.✊ Вообще, было приятно, что не увидела голливудских штампов в фильме (по крайней мере явных) - в характерах персонажей, в подборке типажей.

И вообще фильм достаточно патриотичный.

Короче, призывю тех, кто еще не смотрел, обязательно сходить. Получите массу положительных эмоций. Кстати, саундтрек просто супер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Бу-Бу 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм. А насчет Бероева я несогласна - играл замечательно, да и остальные тоже. Вообще, впечатление замечательное - большое и светлое. Гордость за отечественную синему переполняет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иринка 2 апреля 2015, 12:51
Один из лучших фильмов, которые я посмотрела в последнее время. Игра актеров просто блестящая!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GUIYVER 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Len, 21/03/2005 - 14:57:36):Я полагаю, пошли бы любители Акунина :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GUYVER 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Len, 21/03/2005 - 14:57:36):Я полагаю, пошли бы любители Акунина :)

и еще люди из области vfx...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Свет 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так себе. Не удивил. Понравился Бероев и Лыков. Характерные и интересные роли. Всё. Остальное все притянуто за уши. С какой стороны их не рассматривай. Если бы не приевшиеся мелькающие почти в каждом сериале лица и бешеная реклама, то где был бы этот фильм?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 07/04/2005 - 14:31:18):Вот то-то и оно, что сейчас фильмы снимают не для души, а чтобы в прокате окупилось! В этом и трагедия!

а ты чью душу имеешь ввиду? если зрителя душу то обьясни что понимкаешь под кино для души А если душу автора то тту вот какая штука Я хочу чтобы фильм для меня снимался а не для автора ибо фильмы для автора которые так часто разьезжают по фестивалям с высоколобиками, просто совершенно погаными и несмотрибельными выходят.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Леська 2 апреля 2015, 12:51
кошмар... просто кошмар...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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