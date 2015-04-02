Относительно литературы, условно говоря, «исторической» в российском кино художественные блага распределены крайне неравномерно. Вот, например, Борису Савинкову невероятно везет с экранизацией его произведений («Исчадье ада» и «Всадник по имени Смерть» – тому подтверждения), а Борису Акунину с экранизацией его произведений столь же невероятно не везет, хотя сценарии по савинковским скриптам пишут люди, родившиеся через много лет после смерти автора, а сценарии по акунинским романам создатель…
Очень хочется, чтобы реклама соответствовала фильму, а то на "Ночном дозоре" она не оправдала ожиданий
Бессвязные диалоги, часть из которых я просто не разобрал, посредственная игра актеров, компьютерные эффекты ни к селу, ни к городу – все это резало глаза и уши на протяжении всего фильма. А что не понравилось больше всего, так это абсолютно измененная концовка. Как Акунин допустил такое, не знаю. Я весь фильм внимательно наблюдал за д’Эвре, смотрел, как он ведет двойную игру, поэтому концовка меня, мягко сказать, обескуражила. Может, конечно, это сделано для того, чтобы люди, читавшие Акунина тоже получили сюрприз на закуску, не знаю, но сюрприз лично мне показался малоприятным. В книге д’Эвре был сильным соперником, который вел с Фандориным достойную игру, а Перепелкин был показан как абсолютное ничтожество, поэтому когда его наконец замочили, жалко не было абсолютно.
Не скажу, конечно, что Фандорин и Варя были так уж плохи, нет, но могли бы быть и лучше. Из актеров понравились Куценко и Певцов, остальные, ИМХО, играли неубедительно. Короче, в целом, фильм оставил негативное впечатление.
А вот «Статского советника» буду ждать с нетерпением. Я верю, что он будет на порядок лучше. Уже то, что там снялись Михалков с Меньшиковым, говорит об этом. Фильм будет поспокойней, так что, надеюсь, компьютерщики не смогут его загубить.
Такое вот мое мнение.
Я не знаю ни одного фильма, который был бы достойно перенесен с книжки на экран. Поэтому нечего хаять фильм сравнивая с книгой. Рассматривать надо отдельно от книги.
Как раз после рекламы Статского советника, я на него не пойду.
А ТГ, на мой взгляд, лучший отечественный фильм за последнее время.
Так что не расстраивайте народ, который хочет получить удовольствие от фильма, а не высматривание казусов. ✊
Экранизация проще для восприятия... поэтому она мне понравилась больше чем сама книга.
Актеры замечательные, Лыков действительно может не только ментов играть... Певцов - именно таким я представляла этого героя... Пельш промекнул не в тему (передернуло аж :)
В общем фильм из разряда "смотреть надо" ...и радоваться за отечественный кинематограф.. :-))
Статский советник, на мой взгляд, будет скучнее...
Если кто не читал, так не надо поносить!
Многие его не читают, потому что относятся предвзято: вот... Акунин пишет бульварные романы, мой интеллектуальный ум такую гадость не переварит...
Я когда первую книгу взял, много лет назад, тоже так думал и тоже не смог осилить и 20 страниц, все твердил себе: "Это - не литература, так, детектив какой-то ✊". А потом как-то взял одну - и прочел на одном дыхании. И все - втянулся...
Я ни в коем случае не отношу Акунина к классикам ✊
Это - развлекательное чтиво, которое нужно, чтобы интерестно занять время. Оно существовало во все времена (тот же Дюма, например). Однако Акунин - это действительно один из лучших в наше время. И думаю, что его книги проживут еще долго..., в то время, как старые детективы Донцовой и пр. через 5 лет уже в руки никто не возьмет...
И где же тут "нестыковочка"? Он и в книге оказался шпионом. Только напрасно вы тут это написали и раскрыли интригу.
Резюме: На фильм обязательно сходите - путь люди денег заработают - может тогда перестанут лубочные фильмы снимать..
А ещё, очень неэтично, обвинять любителей творчества Акунина в деградированности. Возможно и я не разделила бы ваших пристрастий...
Кто ещё не смотрел кино - рекомендую. Вполне достойно. Можно наглядно убедиться, что наша киноиндустрия эволюционирует.
Согласна ;-) Настоящий француз! я даже специально титры внимательно читала :-)) такие глаза яркие :-)
http://www.netwars.ru/go.php?login=witus
Такой классный, хотела найти про него что-нибудь ( на худой конец кадр из фильма с ним) Щас! Размечталась! Я полностью возмущена таким отношением к нему!
смех ✊
А он уже существует на официальном сайте фильма в форуме:) Там столько приколов люди нашли:)))
Количество звезд не переросло в качество, а причем там Пельш, вообще не понял. Особых симпатий , как и антипатий , никто из персонажей не вызвал. В общем , фильм пустой, имхо гораздо хуже своего предшественника Ночного дозора, забудется через пару дней после просмотра, и никакого следа в истории российского "исторического" боевика не оставит , в отличие нпример , от "Гардемарин"
1. Кстати об актрисуле, к жениху приехала, а шашни крутила вовсю.
2. Сцена на водопое, офицер другого назвал поручиком (старший лейтенант по – современному), а у офицера 4 звезды.
3. Там же. Ну не было в царской армии ( в отличии от российской) таких нарушений субординации. Солдаты в присутствии подполковника (Лукан) разговаривают с его дамой.
4. В клубе. Ротмистр тыкает подполковнику (бред).
5. Сцена боя. Перемудрили с эффектами. Колесо катится через руку без препятствий !!!
И все таки))) В конце фильма по договору между Англией и Россией – Россия не должна была быть в Константинополе. Наши там нашумели и спокойно уехали на поезде )))
Можно подумать, в кино ходят, чтобы найти в фильмах какие-то изъяны... В кино ходят отдыхать! Вот и отдыхайте, наслаждайтесь зрелищем. Фильм хороший - время на просмотр потрачено не зря!
Что за бред? "Шел смотреть на войну" -надо на фильм идти смотреть, а не на то что сам там себе надумал. А кто-то может шел смотреть на эротику и там ее не увидел. Что же теперь фильм плохой? ✊
Надо просто меньше гнуть пальцы и думать только о том, а чтоб такого плохого найти, да потом на форуме выпендриться, мне мол НЕ понравилось! И я, мол, знаю о чем говорю.
Фильм отличный, красочный, яркий. Сыграли все очень хорошо. Разве можно сравнить какие-то сериальные роли Певцова (где на него смотреть-то невозможно) и то как он здесь сыграл. В наличии таланта у Певцова, Куценко, например, я весьма сомневалась. А тут они так классно сыграли! И снято все очень здорово. Спецэффекты отличные.✊ Вообще, было приятно, что не увидела голливудских штампов в фильме (по крайней мере явных) - в характерах персонажей, в подборке типажей.
И вообще фильм достаточно патриотичный.
Короче, призывю тех, кто еще не смотрел, обязательно сходить. Получите массу положительных эмоций. Кстати, саундтрек просто супер.
и еще люди из области vfx...
а ты чью душу имеешь ввиду? если зрителя душу то обьясни что понимкаешь под кино для души А если душу автора то тту вот какая штука Я хочу чтобы фильм для меня снимался а не для автора ибо фильмы для автора которые так часто разьезжают по фестивалям с высоколобиками, просто совершенно погаными и несмотрибельными выходят.
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