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Наталья Крачковская
Наталья Крачковская
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Наталья Крачковская
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Дата рождения
24 ноября 1938
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 марта 2016
Карьера
Актриса
Биография Наталья Крачковская
Родилась 24 ноября 1938 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Крачковская
Веселые гастроли на Черном море
комедия, приключения
2019, Россия
0.0
Московские каникулы
комедия, мелодрама
1995, Россия
6.0
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
Сыскное бюро «Феликс»
комедия
1993, Россия
4.0
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди
мистика, комедия, приключения, фантастика, мелодрама, боевик
1992, Россия / США
6.0
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
криминал, комедия
1989, СССР
5.0
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
После дождичка, в четверг
семейный
1985, СССР
7.0
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Умерла актриса Наталья Крачковская
В Москве скончалась известная актриса Наталья Крачковская. Ей было 77 лет. Несколько дней назад Крачковскую доставили в Первую градскую больницу в Москве с подозрением на инфаркт миокарда.
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3 марта 2016 00:00
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«Все делала для него»: подруга раскрыла глаза на отношения Крачковской с сыном
Фанаты были уверены в сложных отношениях, сложившихся в семье артистки.
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7 июля 2022 17:40
Такого не ожидал никто: неприглядный поступок сына Крачковской ужаснул россиян
Мужчина отмахнулся от упреков о состоянии могилы актрисы.
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6 июля 2022 10:45
Ни креста, ни холмика: россияне пришли в ужас при виде могилы Крачковской
Родственники забросили место упокоения заслуженной артистки страны.
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5 июля 2022 12:10
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