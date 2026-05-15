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Киноафиша Подборки Лучшие фильмы 70-х годов

Лучшие фильмы 70-х годов

1970-е годы стали золотой эпохой кино, когда создавались настоящие шедевры, оставившие след в истории искусства. В это десятилетие выходили как драматические и философские картины, так и культовые комедии, триллеры, криминальные истории и мировые блокбастеры.

В этой подборке собраны лучшие фильмы 70-х годов, включая известные мировые хиты и культовые картины СССР. Здесь вы найдёте, что посмотреть, если хотите окунуться в атмосферу эпохи, оценить выдающуюся игру актеров и насладиться уникальной эстетикой 1970-х.

В подборке культовые и популярные фильмы 1970-х, которые продолжают вдохновлять зрителей по всему миру

По году
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Экипаж
Экипаж
боевик, драма 1980, СССР
7.0
За спичками
За спичками
комедия 1980, СССР / Финляндия
6.0
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия 1979, СССР
8.0
Чужой
Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.0
Д&#39;Артаньян и три мушкетёра
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
7.0
Гараж
Гараж
комедия 1979, СССР
8.0
В моей смерти прошу винить Клаву К.
В моей смерти прошу винить Клаву К.
драма, мелодрама 1979, СССР
7.0
Молодая жена
Молодая жена
мелодрама 1978, СССР
7.0
Мимино
Мимино
комедия 1978, СССР
7.0
По семейным обстоятельствам
По семейным обстоятельствам
комедия 1978, СССР
7.0
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
боевик, семейный, приключения, фантастика 1977, США
8.0
Служебный роман
Служебный роман
мелодрама, комедия 1977, СССР
8.0
Про Красную Шапочку
Про Красную Шапочку
приключения, сказка, детский 1977, СССР
7.0
Таксист
Таксист
драма, триллер 1976, США
8.0
Мама
Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.0
Блеф
Блеф
криминал, комедия 1976, Италия
7.0
Сладкая женщина
Сладкая женщина
мелодрама 1976, СССР
7.0
Не может быть!
Не может быть!
комедия 1975, СССР
7.0
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
мелодрама, комедия 1975, СССР
8.0
Афоня
Афоня
комедия 1975, СССР
7.0
Они сражались за Родину
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический 1975, СССР
8.0
Приключения Буратино
Приключения Буратино
семейный, мюзикл, детский 1975, СССР
7.0
Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити
семейный, фэнтези 1975, СССР
6.0
Крестный отец 2
Крестный отец 2
триллер, драма 1974, США
8.0
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика 1973, СССР
8.0
Мачеха
Мачеха
мелодрама 1973, СССР
7.0
Невероятные приключения итальянцев в России
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения 1973, СССР
7.0
Крестный отец
Крестный отец
драма, триллер 1972, США
8.0
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
семейный, сказка 1972, СССР
7.0
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.0
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Фильмы 70-х годов отличаются разнообразием жанров и тем, отражая дух времени и культурные тенденции. Ниже представлены основные группы, чтобы легче было ориентироваться и выбрать, что посмотреть.

Самые выдающиеся драмы и социальные истории, снятые в 70-х

  • Экипаж (СССР, 1980) — захватывающая драма о жизни пилотов гражданской авиации.
  • В моей смерти прошу винить Клаву К. (СССР, 1979) — история взросления и первых сложных чувств.
  • Молодая жена (СССР, 1978) — мелодрама о семейных испытаниях и личном выборе.
  • Сладкая женщина (СССР, 1976) — романтическая драма о любви и предательстве.
  • Таксист (США, 1976) — психологический триллер с социальной подоплёкой.

Лучшие комедии и сатирические картины

Лёгкие и остроумные фильмы, которые до сих пор дарят улыбку. Комедии 70-х отличались яркими персонажами и актуальной социальной сатирой.

  • Гараж (СССР, 1979) — острая социальная сатира на бюрократию и человеческие слабости.
  • Мимино (СССР, 1978) — тёплая комедия о дружбе, любви и поисках счастья.
  • По семейным обстоятельствам (СССР, 1978) — лёгкая история семейных перипетий.
  • Служебный роман (СССР, 1977) — культовая комедия о любви на работе.
  • Блеф (Италия, 1976) — криминальная комедия с остроумными сюжетными поворотами.
  • Не может быть! (СССР, 1975) — сборник сатирических историй, смешные и острые.
  • Ирония судьбы, или с лёгким паром! (СССР, 1975) — романтическая комедия, ставшая настоящей классикой.
  • Афоня (СССР, 1975) — комедия о простых человеческих радостях и жизненных ошибках.
  • За спичками (СССР/Финляндия, 1980) — трогательная и смешная история с необычными поворотами.

Триллеры, детективы и криминал

Напряжённые истории с расследованиями, криминальными интригами и динамичным сюжетом. Эти фильмы подарили десятилетию незабываемые напряжённые сцены.

  • Место встречи изменить нельзя (СССР, 1979) — детектив о борьбе с преступностью в послевоенной Москве.
  • Чужой (США/Великобритания, 1979) — фантастический триллер с элементами хоррора и детектива.
  • Таксист (США, 1976) — психологический триллер с криминальной линией.

Мировое кино и культовые хиты семидесятых

Фильмы, получившие международное признание и вошедшие в историю мирового кинематографа. Они продолжают влиять на режиссёров и зрителей современности.

  • Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда (США, 1977) — фантастика и приключения, ставшая легендой мирового кино.
  • Д’Артаньян и три мушкетёра (СССР, 1979) — приключенческий фильм с музыкой и увлекательным сюжетом.
  • Мама (СССР/Франция/Румыния, 1976) — семейная сказка с музыкальными и драматическими элементами.

Чтобы открыть ещё больше культовых фильмов разных лет и жанров, загляните в рейтинг фильмов по годам.

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