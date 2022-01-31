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Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
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Леонид Куравлев
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Дата рождения
8 октября 1936
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
30 января 2022
Карьера
Актер
Биография Леонид Куравлев
Родился 8 октября 1936 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Леонид Куравлев
Книга мастеров
семейный, сказка
2009, Россия
6.0
Наследники
драма
2008, Россия
6.0
Была не была
комедия
2007, Россия
3.0
Сыщики 5
криминал
2006, Россия
0.0
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
приключения, драма
2004, Россия
0.0
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
драма, приключения
2004, Россия
0.0
Железнодорожный романс
драма
2002, Россия
0.0
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.0
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Умер Леонид Куравлев
Выдающемуся актеру было 85 лет.
Написать
31 января 2022 09:58
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«Все время обманывали»: Харатьян не смолчал о последнем разговоре с Куравлевым
Артист не желал появляться на телевидении.
2 комментария
28 февраля 2022 17:05
Никого не уважал: неприглядную правду о Куравлеве вскрыла известная актриса
Актер сам виноват в своем одиночестве.
2 комментария
13 февраля 2022 10:40
Дочь не пришла на похороны Куравлева не просто так: «Была в немилости»
Звездная наследница затаила обиду на отца из-за его завещания.
Написать
8 февраля 2022 17:05
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