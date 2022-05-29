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Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
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Наталья Селезнева
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Дата рождения
19 июня 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Наталья Селезнева
Родилась 19 июня 1945 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Селезнева
Страна хороших деточек
детский, сказка
2013, Россия
6.0
Вы не оставите меня
исторический, мелодрама, драма
2006, Россия
5.0
С точки зрения ангела
комедия
2001, Россия
4.0
Берегите мужчин!
комедия
1982, СССР
6.0
Халиф-аист
детский
1981, СССР
7.0
Тема
драма, мелодрама
1979, СССР
7.0
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Точка, точка, запятая
семейный
1972, СССР
0.0
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Написать
29 мая 2022 10:57
Кто автор песен из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
Музыка ко всем песням фильма «Иван Васильевич меняет профессию» написана композитором Александром Зацепиным, слова – Леонидом Дербеневым.
Написать
25 ноября 2021 09:28
Кто озвучивал фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
Актеры, снявшиеся в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», говорят в картине своими голосами, за исключением эпизодов частичного озвучивания.
Написать
23 ноября 2021 10:38
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