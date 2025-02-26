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Постер фильма Спортлото-82
Постер фильма Спортлото-82
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Спортлото-82

Спортлото-82

Sportloto-82 18+
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О фильме

Летом 1982 года главный герой картины, шофер Костя Луков, отправляется на отдых в Южногорск. Его соседями по купе становятся спекулянт Сан Саныч, простая девушка Таня и турист Миша. В дороге все четверо не отрываясь читают новый детективный роман “Смертельное убийство”, при этом экземпляры книги абсолютно идентичны друг другу. Увлеченный сюжетом, Костя съедает все припасы Тани, а в знак извинения преподносит ей билет лотереи “Спортлото”. Зачеркнув цифры, девушка возвращает билет Константину, а тот кладет его между страниц книги. Уже в Южногорске герои узнают, что комбинация цифр была выигрышной, но из-за путаницы с книгами разобраться, у кого остался ценный билетик, крайне сложно…

  • В 1982 году комедия Леонида Гайдая возглавила советский прокат - “Спортлото-82” посмотрели более 55 миллионов зрителей. 
  • От природы Светлана Аманова брюнетка, в то время как у ее героини Тани волосы светлые. Во время съемок актрисе специально обесцвечивали локоны с помощью перекиси водорода.
  • Изначально Михаил Пуговкин должен был сыграть директора турбазы, но позднее его утвердили на роль главного злодея - спекулянта Сан Саныча. 
  • Одну из главных ролей в фильме прочили Михаилу Боярскому, однако его участие в съемках ограничилось исполнением песни “Страна удач”.

На один из билетов "Спортлото" выпадает крупный выигрыш. Однако билет оказывается утерян. В поисках его герои попадают во множество занятных переделок, над которыми зритель веселится от души...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 6 июня 1982
Дата выхода
6 июня 1982 Россия 12+
11 ноября 1982 США
MPAA PG-13
Производство Мосфильм
Другие названия
Sportloto-82, Спортлото-82, Glückstreffer, Telitalálat!, Totolotek '82, Urheilulotto, Спорт лото 82
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Альгис Арлаускас
Альгис Арлаускас
Светлана Аманова
Светлана Аманова
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Денис Кмит
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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Спортлото-82

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Сергей Сошнин 26 февраля 2025, 19:54
Лёгкий, отличный фильм , не судите строго это просто комедия для отдыха , один из лучших фильмов .
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