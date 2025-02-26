Летом 1982 года главный герой картины, шофер Костя Луков, отправляется на отдых в Южногорск. Его соседями по купе становятся спекулянт Сан Саныч, простая девушка Таня и турист Миша. В дороге все четверо не отрываясь читают новый детективный роман “Смертельное убийство”, при этом экземпляры книги абсолютно идентичны друг другу. Увлеченный сюжетом, Костя съедает все припасы Тани, а в знак извинения преподносит ей билет лотереи “Спортлото”. Зачеркнув цифры, девушка возвращает билет Константину, а тот кладет его между страниц книги. Уже в Южногорске герои узнают, что комбинация цифр была выигрышной, но из-за путаницы с книгами разобраться, у кого остался ценный билетик, крайне сложно…