Декабрь возвращает нам морозы и снегопады, а также знакомые советские новогодние фильмы. Ностальгия – это такое чувство, которое вряд ли чем-то можно заменить. Даже если вы молоды, то наверняка прекрасно помните уютную атмосферу новогодних приготовлений, семейной суеты или собирания елки под хорошие советские фильмы, которые фоном крутятся по ящику. Мы предлагаем замечательную возможность не ждать выхода любимых фильмов детства по телевизору, а просто в несколько кликов окунуться в мир советской новогодней классики. Вы даже не заметите, как быстро начнете включать одну картину за другой!