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Советские новогодние фильмы
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Советские новогодние фильмы

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8.0
комедия, криминал
1982, СССР
Чародеи
Чародеи
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
Карнавал
Карнавал
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7.0
комедия, мюзикл
1981, СССР
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
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8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
Афоня
Афоня
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7.0
комедия
1975, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
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8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
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8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
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7.0
комедия
1968, СССР
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
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8.0
комедия
1966, Россия
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
1965, СССР
Морозко
Морозко
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7.0
детский, семейный, сказка
1964, СССР
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка
1961, СССР
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
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7.0
мюзикл, комедия
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Декабрь возвращает нам морозы и снегопады, а также знакомые советские новогодние фильмы. Ностальгия – это такое чувство, которое вряд ли чем-то можно заменить. Даже если вы молоды, то наверняка прекрасно помните уютную атмосферу новогодних приготовлений, семейной суеты или собирания елки под хорошие советские фильмы, которые фоном крутятся по ящику. Мы предлагаем замечательную возможность не ждать выхода любимых фильмов детства по телевизору, а просто в несколько кликов окунуться в мир советской новогодней классики. Вы даже не заметите, как быстро начнете включать одну картину за другой!

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