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Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
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Александр Демьяненко
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Дата рождения
30 мая 1937
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 августа 1999
Карьера
Актер
Биография Александр Демьяненко
Родился 30 мая 1937 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия)
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Фильмография Александр Демьяненко
Вуазен
драма
2011, Россия
0.0
История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу
комедия, криминал
1997, Россия
4.0
Семь сорок
комедия
1992, Украина
3.0
И черт с нами!
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
На острие меча
драма, боевик
1986, СССР
5.0
Баллада о старом оружии
драма, военный
1986, СССР
6.0
Три процента риска
драма
1985, СССР
5.0
Зеленый фургон
драма, приключения
1983, СССР
7.0
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23 июля 2022 10:46
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17 июля 2022 11:13
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Актер так и не раскрыл свой творческий потенциал.
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5 июня 2022 09:50
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