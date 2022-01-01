Редакция Киноафиши собрала для вас комедии про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Как же зимние праздничные будни могут существовать без старых-добрых советских новогодних комедий? Традиционные просмотры таких фильмов собирают все семью вместе и создают особую атмосферу в доме. Под советские комедии можно наряжать елку, украшать квартиру, нарезать салаты, готовиться к празднику и просто отдыхать без зазрения совести. Из года в год мы не устаем пересматривать одни и те же картины, потому что они проверены временем и наполнены искренностью. Мы представляем специальную подборку для всех любителей советского юмора. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.