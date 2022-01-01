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Советские новогодние комедии
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Советские новогодние комедии

Редакция Киноафиши собрала для вас комедии про новый год и рождество, которые можно посмотреть онлайн на новогодних каникулах.

Как же зимние праздничные будни могут существовать без старых-добрых советских новогодних комедий? Традиционные просмотры таких фильмов собирают все семью вместе и создают особую атмосферу в доме. Под советские комедии можно наряжать елку, украшать квартиру, нарезать салаты, готовиться к празднику и просто отдыхать без зазрения совести. Из года в год мы не устаем пересматривать одни и те же картины, потому что они проверены временем и наполнены искренностью. Мы представляем специальную подборку для всех любителей советского юмора. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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8.0
комедия, криминал
1982, СССР
Карнавал
Карнавал
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7.0
комедия, мюзикл
1981, СССР
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
Афоня
Афоня
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1975, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи
Смотреть за 1 рубль
8.0
криминал, комедия
1971, СССР
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука
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8.0
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
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7.0
комедия
1968, СССР
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
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8.0
комедия
1966, Россия
Операция
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
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8.0
комедия
1965, СССР
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
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7.0
мюзикл, комедия
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