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Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
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Дата рождения
13 июля 1923
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
25 июля 2008
Место рождения
Рамешки, Костромская губерния (Ярославская область), СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Михаила Пуговкина

Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в небольшой советской деревеньке под названием Рамешки в небогатой семье. С ранних лет мальчик вместе с родителями работал в полях, следил за домашним скотом. Мише приходилось ездить в школу, которая располагалась далеко от его дома, а в силу бедности родителей ему удалось окончить только три класса. При этом будущий актер был веселым, активным ребенком, который обожал петь частушки. Соседи частенько в шутку поговаривали, что ему светит судьба знаменитого актера. А вот Миша относился к этому всерьез.

Когда мальчику было десять лет, семья по личным причинам перебралась в столицу, там Михаилу пришлось подрабатывать на заводе, чтобы помочь родителям. При этом Москва открывала перспективы для реализации мечты Пуговкина, и он стал учеником драмкружка, где проводил много времени. Благодаря этим занятиям будущий актер попал в театр и, несмотря на то, что на заводе зарплата была выше, принял решение продолжать путь к мечте.

В начале 1940-х годов в театре молодого актера заметил режиссер Григорий Рошаль и позвал в картину «Дело Артамоновых», которая стала дебютной в обширной фильмографии Пуговкина. А наиболее запомнился советским зрителям Пуговкин в комедиях Гайдая, «Свадьбе в Малиновке» Тутышкина и многих других культовых картинах того времени.

Знаменитый актер три раза связывал себя узами брака. С последней супругой он прожил 30 лет до самой ее кончины. Самого актера не стало в 2008 году, он ушел из жизни в своей московской квартире в возрасте 85 лет.

Интересные факты о Михаиле Пуговкине
  • В десять лет мальчик впервые оказался в кинотеатре. Он был под огромным впечатлением от просмотра картины и решил связать свою судьбу с кинематографом. Над ним все смеялись, ведь деревенская жизнь не предполагала достижения таких высот.
  • Пуговкин добровольцем ушел на фронт в 1941 году, получил тяжелую травму и вернулся в тыл, награжденный орденом второй степени.
  • В военные годы Михаил служил в танковых войсках, где быстро стал руководителем кружка самодеятельности.
  • Впервые Пуговкин сыграл в спектакле «Свои люди – сочтемся» случайно. Ему пришлось заменить другого актера. Михаил подготовился всего за одну ночь и так понравился режиссеру, что его оставили в труппе.
Фильмография Михаила Пуговкина
Под куполом цирка
Под куполом цирка
драма, мюзикл 1989, СССР
0.0
На златом крыльце сидели
На златом крыльце сидели
семейный, сказка 1986, СССР
6.0
Егорка
Егорка
семейный 1984, СССР
7.0
Без особого риска
Без особого риска
боевик 1983, СССР
5.0
Женатый холостяк
Женатый холостяк
комедия, мюзикл 1983, СССР
7.0
Спортлото-82
Спортлото-82
комедия 1982, СССР
7.0
Лес
драма 1980, СССР
7.0
Лялька-Руслан и его друг Санька
Лялька-Руслан и его друг Санька
детский, драма 1980, СССР
7.0
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