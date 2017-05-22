Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в небольшой советской деревеньке под названием Рамешки в небогатой семье. С ранних лет мальчик вместе с родителями работал в полях, следил за домашним скотом. Мише приходилось ездить в школу, которая располагалась далеко от его дома, а в силу бедности родителей ему удалось окончить только три класса. При этом будущий актер был веселым, активным ребенком, который обожал петь частушки. Соседи частенько в шутку поговаривали, что ему светит судьба знаменитого актера. А вот Миша относился к этому всерьез.

Когда мальчику было десять лет, семья по личным причинам перебралась в столицу, там Михаилу пришлось подрабатывать на заводе, чтобы помочь родителям. При этом Москва открывала перспективы для реализации мечты Пуговкина, и он стал учеником драмкружка, где проводил много времени. Благодаря этим занятиям будущий актер попал в театр и, несмотря на то, что на заводе зарплата была выше, принял решение продолжать путь к мечте.

В начале 1940-х годов в театре молодого актера заметил режиссер Григорий Рошаль и позвал в картину «Дело Артамоновых», которая стала дебютной в обширной фильмографии Пуговкина. А наиболее запомнился советским зрителям Пуговкин в комедиях Гайдая, «Свадьбе в Малиновке» Тутышкина и многих других культовых картинах того времени.

Знаменитый актер три раза связывал себя узами брака. С последней супругой он прожил 30 лет до самой ее кончины. Самого актера не стало в 2008 году, он ушел из жизни в своей московской квартире в возрасте 85 лет.