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Леонид Гайдай Leonid Gaidai
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Леонид Гайдай

Leonid Gaidai

Дата рождения
30 января 1923
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
19 ноября 1993
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Свободный, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Кунцевское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Биография Леонида Гайдая

Содержание:
Леонид Гайдай - Фильмы
  - Леонид Гайдай - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
  - Леонид Гайдай - «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»
  - Леонид Гайдай - «Бриллиантовая рука»
Леонид Гайдай - Личная жизнь

Леонид Гайдай появился на свет в конце января - 30 числа 1923 года в городе с поэтичным названием - Свободный (Амурская область). Отец - Иов Гайдай - был тружеником с большой буквы, закончил 3 класса школы и работал уже с 11 лет. Мать - Мария Ивановна - была родом из Рязанской области. У Лёни был брат Александр и сестра - Августина. Спустя несколько переездов семейство Гайдай селится в городке Глазково, вблизи Иркутска. Школа №42 становится родной школой Леонида. С детства Гайдай проявлял интерес к кинематографу и посещал местные сеансы с Чарли Чаплином. Умудрялся прятаться за сидениями и смотреть любимый фильм несколько раз.

Школу кинематографист закончит в 1941 году и вместе с одноклассниками прямиком направится в военкомат - ребятам стыдно быть в тылу когда идет война. В военкомате скажут, что еще рано и нужно подождать. В армию Гайдай пойдет в феврале 1942 года, а до этого будет работать в иркутском театре. Первые роли Леонид сыграет здесь. Сразу на передовую режиссер не попадет - поначалу будет обкатывать лошадей для солдат в Монголии.

Интересный факт: когда офицер набирал солдат на фронт, на любой его вопрос Гайдай отвечал согласием:
- Кто в разведку?
- Я!
- Кто на флот?
- Я!
- В пехоту?
- Я!
- Да, подождите вы! - закричал военком - дайте дочитать список!

Узнали? Конечно! Этот отрывок из жизни Гайдай использует в «Приключениях Шурика».

В 1942 году Леонид Иович получит медаль «За боевые заслуги». Режиссер будет ранен осколком противопехотной мины в 1943 году, проведет год в больнице, перенесёт цикл операций, откажется от ампутации потому что «не бывает одноногих актеров» и будет комиссован.

Дома Леонид сразу же отправится в Иркутский драмтеатр, будет учиться в театральной студии, закончит ее в 1947 году и начнет играть в спектаклях еще два года. Позже Гайдай трезво оценит свои актерские шансы с такой выдающейся внешностью и решит поступать в московский ВГИК в 1949 году на режиссерское отделение. Однако игрой на сцене будущий режиссер удивит еще не одного преподавателя.


Леонид Гайдай - Фильмы

Еще в ВУЗе Гайдай сыграет Алегу в киноленте «Ляна» Б. Барнета. По окончании института Леонид Иович снимет первую картину в дуэте с В.И. Невзоровым - «Долгий путь». Работа выйдет в 1956 году.

«Жених с того света» станет вторым фильмом Гайдая. Он выйдет в 1958 году в жанре комедии. Лента была жестко встречена чиновниками за высмеивание бюрократов и сокращена вполовину, ее автор чуть не лишился профессии.

Два года спустя на советские экраны выйдет картина «Трижды воскресший». Героическая киноповесть будет встречена с прохладой, Гайдай впадет в депрессию и поедет домой к родителям - успокоиться и перевести дух. Режиссер растеряется: как работать дальше?

А дальше, судьба будто устала водить Гайдая за нос и в 1961 году среди его работ появляются короткометражные «Самогонщики» и «Пес барбос и необычный кросс». С этого момента начинается великое восхождение режиссера и его троицы: трус, бывалый и балбес. 

Сам Гайдай считал вершиной своего творчества картину «12 стульев» 1971 года. Народу же пришлись по вкусу «Иван Васильевич меняет профессию» 1973-го и «Не может быть!» 1975-го годов.

Также Леонид Иович снимал новые серии для программы «Фитиль». Во второй половине восьмидесятых появились «Опасно для жизни!» и «Частный детектив или Операция «Кооперация».

Последним фильмом знаменитого режиссера стал «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992 года. Фильм получил свою порцию славы, но не был встречен также тепло, как ранние работы режиссера.


Леонид Гайдай - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Картина выходит на первое место в прокате в 1965 году. Безупречно сыгранные роли Александра Демьяненко, Георгия Вицина, Юрия Никулина, Евгения Моргунова и других актеров, легкий юмор, множество смешных сцен сделали ленту бессмертной. 69 с половиной миллионов просмотров, награды в разных странах и признание по всему миру - таков итог работы Леонида Иовича.


Леонид Гайдай - «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»

Тот же успех свалится на «Кавказскую пленницу» 1967-го. Прежний актерский состав с участием новых актеров: Натальи Варлей, Владимира Этуша, Фрунзика Мкртчана - сделают свое дело. Для создания шуток Гайдай использовал такой прием: за каждую новую шутку автору полагалась бутылка шампанского - все актеры кинулись сочинять смешные моменты для фильма. Картина собрала 76,5 миллионов просмотров в Советском Союзе.


Леонид Гайдай - «Бриллиантовая рука»

Картина 1968-го года получила зрительское признание лучшей комедии за минувшие сто лет. В ленте снялась вся семья Юрия Никулина: сын стал мальчиком, который шел по воде перед героем Миронова, а жена сыграла роль экскурсовода. Нина Гребешкова - жена Гайдая - исполнила роль жены Семена Семеновича Горбункова. Сам Гайдай сыграет пьяницу, которого забирают в милицию, а также его рука будет пугать по ночам Козодоева. Картина заняла почетное третье место за всю историю российского кинопроката.


Леонид Гайдай - Личная жизнь

Единственной супругой Леонида Иовича была актриса Нина Гребешкова. Молодые люди встретились во ВГИКе и поженились 1 ноября 1953 года. Пара прожила в браке более 40 лет. Нина Павловна стала украшением многих лент Гайдая.

19 ноября 1993 года Леонид Иович умер от тромбоэмболии легочной артерии, режиссер много курил и легкие в последние годы жизни все чаще напоминали о себе.

Популярные фильмы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
12 стульев 8.6
12 стульев (1971)
Операция "Ы" и другие приключения Шурика 8.5
Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Фильмография Леонида Гайдая

Убежать, догнать, влюбиться 4.9
Убежать, догнать, влюбиться Ubezhat, dognat, vluybitsya
комедия 2015, Россия
Кавказская пленница! 1.5
Кавказская пленница! Kavkazskaya plennitsa!
комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди 6.2
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди There's Good Weather in Deribasovskaya, It's Raining Again in Brighton Beach
мистика, комедия, приключения, фантастика, мелодрама, боевик 1992, Россия / США
Частный детектив, или Операция "Кооперация" 5.3
Частный детектив, или Операция "Кооперация" Chastnyy detektiv, ili operatsiya 'Kooperatsiya'
криминал, комедия 1989, СССР
Онлайн
Опасно для жизни! 6.4
Опасно для жизни! Opasno dlya zhizni!
комедия 1985, СССР
Онлайн
Спортлото-82 7
Спортлото-82 Sportloto-82
комедия 1982, СССР
Онлайн
За спичками 6.8
За спичками Za spichkami
комедия 1980, СССР / Финляндия
Онлайн
Инкогнито из Петербурга 6.3
Инкогнито из Петербурга Inkognito iz Peterburga
мюзикл, драма, комедия 1977, СССР
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Интересные факты о Леониде Гайдае

В «12 стульях» режиссер не смог найти никого подходящего на роль Варфоломея Коробейникова и поэтому сыграл ее сам.

В «Бриллиантовой руке» редакторы хотели вырезать множество сцен. Чтобы обойти это решение, Гайдай сделал хитрый ход: добавил в конце фильма ядерный взрыв. Цензуре он заявил: «Вырезайте все, что угодно, только оставьте взрыв». В итоге комиссия решила сделать в точности наоборот - все сцены были оставлены, а ядерный взрыв с облегчением вырезан. Но агент КГБ все-таки был приставлен на съемочную площадку для контроля.

«Кавказская пленница» несколько раз была отложена на полку из-за цензуры. Ее выход на большие экраны стал чистой случайностью - Леонид Брежнев захотел посмотреть что-нибудь легкое и смешное и ему показали «пленницу». Довольный просмотром генсек дал отмашку и фильм пустили в прокат. В итоге, почетное четвертое место в союзе по сборам.

Фотографии Леонида Гайдая

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