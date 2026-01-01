Содержание:

Леонид Гайдай - Фильмы

- Леонид Гайдай - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

- Леонид Гайдай - «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»

- Леонид Гайдай - «Бриллиантовая рука»

Леонид Гайдай - Личная жизнь

Леонид Гайдай появился на свет в конце января - 30 числа 1923 года в городе с поэтичным названием - Свободный (Амурская область). Отец - Иов Гайдай - был тружеником с большой буквы, закончил 3 класса школы и работал уже с 11 лет. Мать - Мария Ивановна - была родом из Рязанской области. У Лёни был брат Александр и сестра - Августина. Спустя несколько переездов семейство Гайдай селится в городке Глазково, вблизи Иркутска. Школа №42 становится родной школой Леонида. С детства Гайдай проявлял интерес к кинематографу и посещал местные сеансы с Чарли Чаплином. Умудрялся прятаться за сидениями и смотреть любимый фильм несколько раз.

Школу кинематографист закончит в 1941 году и вместе с одноклассниками прямиком направится в военкомат - ребятам стыдно быть в тылу когда идет война. В военкомате скажут, что еще рано и нужно подождать. В армию Гайдай пойдет в феврале 1942 года, а до этого будет работать в иркутском театре. Первые роли Леонид сыграет здесь. Сразу на передовую режиссер не попадет - поначалу будет обкатывать лошадей для солдат в Монголии.

Интересный факт: когда офицер набирал солдат на фронт, на любой его вопрос Гайдай отвечал согласием:

- Кто в разведку?

- Я!

- Кто на флот?

- Я!

- В пехоту?

- Я!

- Да, подождите вы! - закричал военком - дайте дочитать список!

Узнали? Конечно! Этот отрывок из жизни Гайдай использует в «Приключениях Шурика».

В 1942 году Леонид Иович получит медаль «За боевые заслуги». Режиссер будет ранен осколком противопехотной мины в 1943 году, проведет год в больнице, перенесёт цикл операций, откажется от ампутации потому что «не бывает одноногих актеров» и будет комиссован.

Дома Леонид сразу же отправится в Иркутский драмтеатр, будет учиться в театральной студии, закончит ее в 1947 году и начнет играть в спектаклях еще два года. Позже Гайдай трезво оценит свои актерские шансы с такой выдающейся внешностью и решит поступать в московский ВГИК в 1949 году на режиссерское отделение. Однако игрой на сцене будущий режиссер удивит еще не одного преподавателя.



Леонид Гайдай - Фильмы

Еще в ВУЗе Гайдай сыграет Алегу в киноленте «Ляна» Б. Барнета. По окончании института Леонид Иович снимет первую картину в дуэте с В.И. Невзоровым - «Долгий путь». Работа выйдет в 1956 году.

«Жених с того света» станет вторым фильмом Гайдая. Он выйдет в 1958 году в жанре комедии. Лента была жестко встречена чиновниками за высмеивание бюрократов и сокращена вполовину, ее автор чуть не лишился профессии.

Два года спустя на советские экраны выйдет картина «Трижды воскресший». Героическая киноповесть будет встречена с прохладой, Гайдай впадет в депрессию и поедет домой к родителям - успокоиться и перевести дух. Режиссер растеряется: как работать дальше?

А дальше, судьба будто устала водить Гайдая за нос и в 1961 году среди его работ появляются короткометражные «Самогонщики» и «Пес барбос и необычный кросс». С этого момента начинается великое восхождение режиссера и его троицы: трус, бывалый и балбес.

Сам Гайдай считал вершиной своего творчества картину «12 стульев» 1971 года. Народу же пришлись по вкусу «Иван Васильевич меняет профессию» 1973-го и «Не может быть!» 1975-го годов.

Также Леонид Иович снимал новые серии для программы «Фитиль». Во второй половине восьмидесятых появились «Опасно для жизни!» и «Частный детектив или Операция «Кооперация».

Последним фильмом знаменитого режиссера стал «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992 года. Фильм получил свою порцию славы, но не был встречен также тепло, как ранние работы режиссера.



Леонид Гайдай - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Картина выходит на первое место в прокате в 1965 году. Безупречно сыгранные роли Александра Демьяненко, Георгия Вицина, Юрия Никулина, Евгения Моргунова и других актеров, легкий юмор, множество смешных сцен сделали ленту бессмертной. 69 с половиной миллионов просмотров, награды в разных странах и признание по всему миру - таков итог работы Леонида Иовича.



Леонид Гайдай - «Кавказская пленница или новые приключения Шурика»

Тот же успех свалится на «Кавказскую пленницу» 1967-го. Прежний актерский состав с участием новых актеров: Натальи Варлей, Владимира Этуша, Фрунзика Мкртчана - сделают свое дело. Для создания шуток Гайдай использовал такой прием: за каждую новую шутку автору полагалась бутылка шампанского - все актеры кинулись сочинять смешные моменты для фильма. Картина собрала 76,5 миллионов просмотров в Советском Союзе.



Леонид Гайдай - «Бриллиантовая рука»

Картина 1968-го года получила зрительское признание лучшей комедии за минувшие сто лет. В ленте снялась вся семья Юрия Никулина: сын стал мальчиком, который шел по воде перед героем Миронова, а жена сыграла роль экскурсовода. Нина Гребешкова - жена Гайдая - исполнила роль жены Семена Семеновича Горбункова. Сам Гайдай сыграет пьяницу, которого забирают в милицию, а также его рука будет пугать по ночам Козодоева. Картина заняла почетное третье место за всю историю российского кинопроката.



Леонид Гайдай - Личная жизнь

Единственной супругой Леонида Иовича была актриса Нина Гребешкова. Молодые люди встретились во ВГИКе и поженились 1 ноября 1953 года. Пара прожила в браке более 40 лет. Нина Павловна стала украшением многих лент Гайдая.

19 ноября 1993 года Леонид Иович умер от тромбоэмболии легочной артерии, режиссер много курил и легкие в последние годы жизни все чаще напоминали о себе.