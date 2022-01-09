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Иван Васильевич меняет профессию Иван Васильевич меняет профессию
Киноафиша Фильмы Иван Васильевич меняет профессию Отзывы о фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Иван Васильевич меняет профессию 1973 / СССР
8.7 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

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Сергей Самочёрнов 9 января 2022, 11:54
Оценка
Фильм просто СУПЕРКЛАСС. Я его 1000 раз пересмотрел и смотрю всегда при удобном случае. Его всегда хочется смотреть. На нём я отдыхаю.
9 января 2022, 11:54 Ответить
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