Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Наталья Кустинская
Наталья Кустинская
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Наталья Кустинская
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 апреля 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
13 декабря 2012
Карьера
Актриса
Биография Наталья Кустинская
Родилась 5 апреля 1938 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Наталья Кустинская
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Лабиринт
анимация, фэнтези
1971, СССР
7.0
Королевская регата
комедия, спорт
1966, СССР
6.0
Три плюс два
комедия
1963, СССР
7.0
Хмурое утро
драма
1959, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Шесть браков «русской Бриджит Бардо» закончились трагедией: красота не спасла
Судьбе советского секс-символа не позавидуешь.
Написать
13 марта 2022 13:07
Как звали вора из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
Вора-рецидивиста из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» зовут Жорж Милославский.
Написать
25 ноября 2021 10:36
Кто озвучивал фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
Актеры, снявшиеся в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», говорят в картине своими голосами, за исключением эпизодов частичного озвучивания.
Написать
23 ноября 2021 10:38
Все статьи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь