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Брэд Берд
Брэд Берд
Brad Bird
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Брэд Берд
Brad Bird
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Дата рождения
11 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист
Биография Брэд Берд
Родился 11 сентября 1957 года. Калиспелл, Монтана, США.
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Фильмография Брэд Берд
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.0
Земля будущего
фантастика
2015, США
7.0
Миссия Невыполнима: Протокол Фантом
боевик
2011, США
7.0
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.0
Суперсемейка
комедия, семейный, боевик, приключения, анимация
2004, США
7.0
Стальной гигант
фантастика, семейный, драма, анимация
1999, США
8.0
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Создатель «Суперсемейки» и «Рататуя» Брэд Бёрд работает над новым мультфильмом
Вместе с ним в производстве задействован бывший глава Pixar.
Написать
18 февраля 2022 17:16
Режиссер «Суперсемейки 2» критикует киноадаптации: «Мы пережёвываем одно и то же»
Практически каждое десятилетие Голливуд сотрясают новые тенденции, будь то создание супергеройских Вселенных, или бум на хоррор-франшизы. В настоящее время «Мекка кинематографистов»
Написать
15 октября 2018 15:03
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