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Фильмы про поваров
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Фильмы про поваров

Все 29 Онлайн
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Поездка в Грецию
Поездка в Грецию
6.0
драма, комедия
2020, Великобритания
20 лет с Джейми Оливером
20 лет с Джейми Оливером
7.0
документальный
2019, Великобритания
Лапшичная
Лапшичная
6.0
драма
2018, Сингапур / Япония / Франция
Поцелуй для шеф-повара
Поцелуй для шеф-повара
5.0
комедия, мелодрама
2018, Германия
Шеф
Шеф
6.0
комедия
2017, Индия
Фрэнк и Лола
Фрэнк и Лола
5.0
драма, детектив, триллер
2016, США
Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс
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6.0
комедия
2015, США
Кухня в Париже
Кухня в Париже
7.0
комедия
2014, Россия
Повар на колесах
Повар на колесах
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6.0
комедия
2014, США
Пряности и страсти
Пряности и страсти
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7.0
комедия, драма
2014, США
Шеф
Шеф
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7.0
комедия
2012, Франция
Повар для президента
Повар для президента
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6.0
комедия, биография
2012, Франция
Любовь и кухня
Любовь и кухня
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5.0
мелодрама
2011, Великобритания
Ешь, молись, люби
Ешь, молись, люби
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7.0
драма
2010, США
Тост
Тост
5.0
комедия, драма
2010, Великобритания
Путешествие
Путешествие
7.0
комедия
2010, США
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
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7.0
драма, биография, комедия
2009, США
Душевная кухня
Душевная кухня
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7.0
комедия
2009, Германия
Верзила Салмон
Верзила Салмон
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6.0
комедия
2009, США
Рататуй
Рататуй
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8.0
комедия, семейный, анимация
2007, США
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Фильмы про кулинарное мастерство способны возбудить аппетит и пробудить желание попробовать новые рецепты.

Пять лучших фильмов про кухню и поваров

Еда – это настоящее искусство. Любой профессиональный повар может рассказать о том, как непросто добиться идеала. Секрет приготовления большинства блюд – это многолетний опыт кулинара, полученный путем проб и ошибок. Главные герои следующей подборки на своем примере поняли, как тяжело даются кулинарные победы. И как непросто бывает приготовить идеальное блюдо.

Повар на колесах

Главный герой этой атмосферной комедии – Карл Каспер. Мужчина возглавляет один из самых популярных ресторанов Лос-Анджелеса. У него есть слава, деньги и уважение коллег. Но отношения с бывшей женой и сыном не ладятся.

Однажды Карл потеряет то, чем дорожил больше всего, – свое звездное имя. Известный ресторанный критик в пух и прах разносит меню его ресторана. Это ставит крест на карьере повара, после чего он теряет работу. Карлу предстоит найти новый источник вдохновения. И он решает купить передвижную кухню, в которой отправляется в путешествие по стране.

Компанию ему составят друзья, коллеги и сын.

Вкус жизни

Чтобы вжиться в роль своей героини, Кэтрин Зета-Джонс некоторое время работала в одном из ресторанов Нью-Йорка официанткой. Посетители были удивлены сходством с популярной актрисой, не догадываясь, что это и в самом деле она.

История знакомит зрителей с шеф-поваром Кейт. Ее педантичность на кухне порой пугает подчиненных. Женщина требует от них идеала во всем. Каждое ее блюдо – настоящее произведение кулинарного искусства. Все меняется, когда погибает сестра Кейт и она берет на воспитание свою племянницу. Личные переживания сказываются на работе, поэтому владелец ресторана нанимает для шеф-повара помощника.

У нового су-шефа Ника свое представление о том, какой должна быть рабочая атмосфера.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Фильм является экранизацией биографии реально существовавшего повара Джули Пауэлл. Действие происходит в начале двухтысячных. Джули мечтает однажды написать свою книгу, но пока вынуждена заниматься тем, что ей не нравится. Женщина оказывает психологическую поддержку по телефону.

Чтобы отвлечься, Джули ведет собственный кулинарный блог. И однажды решается на необычный эксперимент. Она собирается повторить 524 блюда из кулинарной книги известного повара Джулии Чайлд.

На то, чтобы приготовить их все, она собирается потратить один год.

Повар для президента

Французская лента рассказывает о женщине – талантливом шеф-поваре, которая смогла попасть на кухню к самому президенту. Главная героиня – Ортанс – получает приглашение от высокопоставленных чиновников. Слухи о ее кулинарных успехах дошли до самого Елисейского дворца.

Девушку приглашают работать поваром у президента. Отношения с шеф-поваром, которого отстранили с должности, у нее сразу не заладились. Зато глава государства оценил простые, но невероятно вкусные блюда, которые готовила Ортанс.

Но чиновникам администрации президента их неформальное общение пришлось не по душе.

Шеф Адам Джонс

Американская драматическая комедия рассказывает историю Адама Джонса – известного шеф-повара в исполнении Брэдли Купера. Несколько лет подряд он возглавлял один из ведущих ресторанов Парижа. Но пагубное пристрастие к наркотикам поставило крест на его карьере. Адаму пришлось исчезнуть.

Долгие годы о нем ничего не было известно. Бывший шеф-повар пытался завязать с наркотиками и понять, как жить дальше. Когда ему удалось победить пагубную привычку, он решил вернуть себе былую славу.

Новая цель Адама – три звезды Мишлен в ресторане Лондона, куда он устраивается работать.

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