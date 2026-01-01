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Наталья Акимова
Наталья Акимова Natalya Akimova
Киноафиша Персоны Наталья Акимова

Наталья Акимова

Natalya Akimova

Дата рождения
16 октября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Фантастический герой

Популярные фильмы

Зеркало для героя 7.6
Зеркало для героя (1987)
Гибель империи 7.1
Гибель империи (2005)
Груз 200 7.0
Груз 200 (2007)

Фильмография Наталья Акимова

Катя-Катя 6.1
Катя-Катя Katya-Katya
мелодрама, фантастика 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Собачий рай 6
Собачий рай Sobachiy ray
семейный 2013, Россия
Смотреть трейлер
Пятая группа крови 6.3
Пятая группа крови
мелодрама 2011, Россия
Груз 200 7
Груз 200 Freight 200
драма 2007, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Гибель империи 7.1
Гибель империи
детектив, исторический, мини-сериал 2005, Россия
Улицы разбитых фонарей 6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив 1998, Россия
Русская симфония 6.5
Русская симфония Russian Symphony
комедия 1994, Россия
Зеркало для героя 7.6
Зеркало для героя Zerkalo dlya geroya
драма, фантастика 1987, СССР
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Новости личной жизни Наталья Акимова
Ушла от мужа к его лучшему другу и прогадала: красотке из 80-х не позавидуешь
Ушла от мужа к его лучшему другу и прогадала: красотке из 80-х не позавидуешь
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
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