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Наталья Акимова
Natalya Akimova
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Персоны
Наталья Акимова
Наталья Акимова
Natalya Akimova
Дата рождения
16 октября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Таллин, Эстония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Зеркало для героя
(1987)
7.1
Гибель империи
(2005)
7.0
Груз 200
(2007)
Фильмография Наталья Акимова
6.1
Катя-Катя
Katya-Katya
мелодрама, фантастика
2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6
Собачий рай
Sobachiy ray
семейный
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.3
Пятая группа крови
мелодрама
2011, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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7.1
Гибель империи
детектив, исторический, мини-сериал
2005, Россия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив
1998, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Русская симфония
Russian Symphony
комедия
1994, Россия
7.6
Зеркало для героя
Zerkalo dlya geroya
драма, фантастика
1987, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Наталья Акимова
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