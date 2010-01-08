Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Алексей Полуян
Киноафиша
Персоны
Алексей Полуян
Алексей Полуян
Дата рождения
4 апреля 1965
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 января 2010
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
7.0
Чекист
(1992)
6.3
Я
(2009)
Фильмография Алексей Полуян
Жанр
Все
Боевик
Драма
Мелодрама
Год
Все
2009
2008
2007
1992
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.3
Я
Ya
драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
5.9
Чужие
Chuzhie
драма, боевик
2008, США / Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
Однажды в провинции
Odnazhdy v provintsii
мелодрама, драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Чекист
Chekist
драма
1992, Россия / Франция
Новости личной жизни Алексей Полуян
Сухорукову заткнули рот на съемках «Брата»: Балабанову это обошлось в копеечку
Маньяк из «Груза 200» поплатился за необдуманный шаг: и врагу не пожелаешь
Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу
Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро
Только этот герой «Ивана Васильевича» выжил бы во времена Грозного: и это не Жорж и даже не Шпак
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667