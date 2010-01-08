Меню
Киноафиша Персоны Алексей Полуян

Алексей Полуян

Дата рождения
4 апреля 1965
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 января 2010
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Груз 200 7.0
Груз 200 (2007)
Чекист 7.0
Чекист (1992)
Я 6.3
Я (2009)

Фильмография Алексей Полуян

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Я 6.3
Я Ya
драма 2009, Россия
Смотреть трейлер
Чужие 5.9
Чужие Chuzhie
драма, боевик 2008, США / Россия
Смотреть трейлер
Груз 200 7
Груз 200 Freight 200
драма 2007, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Однажды в провинции 5.3
Однажды в провинции Odnazhdy v provintsii
мелодрама, драма 2007, Россия
Смотреть трейлер
Чекист 7
Чекист Chekist
драма 1992, Россия / Франция
