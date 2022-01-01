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Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
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Фильмография
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Агния Кузнецова
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Дата рождения
15 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
160 см
Биография Агнии Кузнецовой
Родилась 15 октября 1985 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Агнии Кузнецовой
Хочу замуж
комедия
2022, Россия
7.0
Дядя Саша
драма, комедия
2018, Россия
4.0
На дне
драма
2015, Россия
6.0
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
Диалоги
драма
2013, Россия
5.0
Да и да
драма
2013, Россия
4.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
Все просто
мелодрама, комедия
2012, Россия
5.0
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