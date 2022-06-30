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Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Aleksey Serebryakov
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Алексей Серебряков
Aleksey Serebryakov
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Дата рождения
3 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Алексея Серебрякова
Родился 3 июня 1964 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Серебрякова
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
0.0
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
0.0
Тайна
комедия, семейный, детский
2022, Россия
4.0
Единица Монтевидео
драма
2022, Россия
0.0
Белый список
криминал, драма, детектив
2022, Россия
0.0
Иваново счастье
мелодрама
2021, Россия
7.0
Скажи ей
драма
2020, Россия
7.0
Космические собаки
документальный
2019, Австрия
6.0
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Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»
.Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».
Написать
30 июня 2022 16:17
Стартовали съемки сериала «Сын» с Алексеем Серебряковым
Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
Написать
17 декабря 2021 17:11
Видеосервис more.tv представил тизер-трейлер сериала «Ваша честь» во главе с Олегом Меньшиковым
В ролике огласили дату премьеры.
Написать
25 ноября 2021 12:14
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Статьи о персоне
«Должен тянуть эту лямку»: вернувшегося в Россию Серебрякова поймали на лжи
Актер ранее нелестно отзывался о работе в театре.
8 комментариев
22 июня 2022 13:10
Где сейчас живет и сколько зарабатывает Алексей Серебряков
Актер резко сменил место жительства.
1 комментарий
17 апреля 2022 17:06
«Люди возвращаются потоком из-за рубежа»: Мария Шукшина призналась, что жалеет Серебрякова
Актриса рассказала, как относится к коллеге, вернувшемуся из долгой эмиграции.
11 комментариев
18 марта 2021 12:18
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