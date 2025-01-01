Меню
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Алена Фалалеева
Aljona Falalejeva
Алена Фалалеева
Алена Фалалеева
Aljona Falalejeva
Дата рождения
8 июля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Вятские Поляны, Россия
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
0.0
Темное прошлое
(2023)
0.0
Порочная связь
(2024)
Фильмография Алена Фалалеева
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2024
2023
2007
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Порочная связь
мелодрама
2024, Россия
Темное прошлое
мелодрама
2023, Россия
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
