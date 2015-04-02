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Груз 200 Груз 200
Киноафиша Фильмы Груз 200 Отзывы о фильме «Груз 200»
Freight 200 Груз 200 2007 / Россия
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Груз 200»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на предельную приверженность реализму в самых крайних его проявлениях, Балабанов – наиболее идеологичный из современных российских кинорежиссеров – удивительным образом оказывается принадлежащим к старой школе, для которой главное, по меткому определению Тома Стоппарда, – «кровь, любовь и риторика». Завидев, какие ужасы творятся на экране, критики не пожалели красок на живописание, по большей части восторженное, балабановской эстетической и социальной смелости, не заметив при этом…

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gravemaker 2 апреля 2015, 12:51
были бы деньги-сходил бы обязятельно в кино,а так придёца смотреть дома✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Грей 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 20/07/2007 - 20:50:03):воспринимать этот фильм иначе как черную комедию я не могу смех пробирает (только не считайте меня психом и маньяком).

а детям ( и даже больше того - людям до 19 лет) там действительно делать нечего

Как раз наоборот, молодняку свойственно топырить пальцы, при минимальном жизненном опыте, а часто и соображалке. "Следи за собой, будь осторожен" а так же, думай головой прежде, чем влезать в мутную тему.

Поэтому, именно подросткам полезно посмотреть это кино , да особенно мокрощелкам, чтоб потом не вскрыли кокой. ✊

p/s лично, не раз сталкивался с "работой" отечественной правоохранительной системы, в результате "проблемы" приходилось решать самому, используя личные связи. Могу ответственно сказать, более отмороженных долбо%бов, чем в ментуре, эт-то надо еще поискать. Помним народную мудрость - "не умеешь ничего делать - иди работать в менты".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВЕРКА 2 апреля 2015, 12:51
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОДИН РАЗ НЕ БОЛЕЕ,МЕНЯ НЕ БЫЛО ЕЩЕНА СВЕТЕ В 1984,ПОЭТОМУ НЕЗНАЮ КАКОЕ ВРЕМЯ ТОГДА БЫЛО,ПОСЛЕ ЭТОГО ФИЛЬМА ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ МЕНТЫ С...И!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
тело 2 апреля 2015, 12:51
Виолетта про психическую травму права девушкам вообще не желательно смотреть уменя был шок после простомотра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
seth 2 апреля 2015, 12:51
х*ня редкостная! Когда наши буду снимать нормальные фильмы???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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