Несмотря на предельную приверженность реализму в самых крайних его проявлениях, Балабанов – наиболее идеологичный из современных российских кинорежиссеров – удивительным образом оказывается принадлежащим к старой школе, для которой главное, по меткому определению Тома Стоппарда, – «кровь, любовь и риторика». Завидев, какие ужасы творятся на экране, критики не пожалели красок на живописание, по большей части восторженное, балабановской эстетической и социальной смелости, не заметив при этом…
а детям ( и даже больше того - людям до 19 лет) там действительно делать нечего
Как раз наоборот, молодняку свойственно топырить пальцы, при минимальном жизненном опыте, а часто и соображалке. "Следи за собой, будь осторожен" а так же, думай головой прежде, чем влезать в мутную тему.
Поэтому, именно подросткам полезно посмотреть это кино , да особенно мокрощелкам, чтоб потом не вскрыли кокой. ✊
p/s лично, не раз сталкивался с "работой" отечественной правоохранительной системы, в результате "проблемы" приходилось решать самому, используя личные связи. Могу ответственно сказать, более отмороженных долбо%бов, чем в ментуре, эт-то надо еще поискать. Помним народную мудрость - "не умеешь ничего делать - иди работать в менты".
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