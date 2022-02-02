Алексей Октябринович Балабанов появился на свет 25 февраля 1959 года в уральском городе Екатеринбурге, в те годы носящем название Свердловск. С раннего возраста Леша увлекался иностранными языками и испытывал тягу к путешествиям. Получив среднее образование, Балабанов стал студентом Горьковского института, откуда вышел профессиональным переводчиком.

Вскоре Алексея призвали в армию, он служил в Африке, Афганистане и в странах Средней Азии. Спустя некоторое время полученный опыт Балабанов использует при создании картины «Груз 200».

Карьера Балабанова в киноиндустрии началась по возвращении со службы в начале 1980-х годов. Сначала он помогал режиссерам на местной киностудии в родном городе, вместе с тем постигая азы профессии. Впоследствии Алексей стал посещать Высшие курсы сценаристов и режиссеров и закончил их в начале 1990-х годов.

В 1987 году дебютной киноработой Балабанова в качестве режиссера стала лента «Раньше было другое время». Спустя три года Алексей отправился в Северную столицу России, где творческих перспектив было больше. За весь период деятельности множество картин Балабанова, среди которых «Брат», «Брат 2», «Мне не больно», вошли в историю отечественного кинематографа. Алексей всегда брался за самые смелые и злободневные темы в своих картинах, за что снискал славу «чернушного» режиссера.

Алексей два раза связывал себя узами брака. Его первую жену звали Ирина, они познакомились в столице благодаря Саше – сестре Ирины. Она подарила режиссеру первенца Федора, но это не спасло их брак. Второй супругой Балабанова стала художница по костюмам Надежда Васильева, которая работала на площадке картины Балабанова «Замок». Она тоже родила Балабанову наследника – Петра.

Режиссер ушел из жизни весной 2013 года в результате сердечного приступа. Его похоронили на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.