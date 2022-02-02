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Алексей Балабанов

Aleksei Balabanov
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов Aleksei Balabanov
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Дата рождения
25 февраля 1959
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 мая 2013
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Биография Алексея Балабанова

Алексей Октябринович Балабанов появился на свет 25 февраля 1959 года в уральском городе Екатеринбурге, в те годы носящем название Свердловск. С раннего возраста Леша увлекался иностранными языками и испытывал тягу к путешествиям. Получив среднее образование, Балабанов стал студентом Горьковского института, откуда вышел профессиональным переводчиком.

Вскоре Алексея призвали в армию, он служил в Африке, Афганистане и в странах Средней Азии. Спустя некоторое время полученный опыт Балабанов использует при создании картины «Груз 200».

Карьера Балабанова в киноиндустрии началась по возвращении со службы в начале 1980-х годов. Сначала он помогал режиссерам на местной киностудии в родном городе, вместе с тем постигая азы профессии. Впоследствии Алексей стал посещать Высшие курсы сценаристов и режиссеров и закончил их в начале 1990-х годов.

В 1987 году дебютной киноработой Балабанова в качестве режиссера стала лента «Раньше было другое время». Спустя три года Алексей отправился в Северную столицу России, где творческих перспектив было больше. За весь период деятельности множество картин Балабанова, среди которых «Брат», «Брат 2», «Мне не больно», вошли в историю отечественного кинематографа. Алексей всегда брался за самые смелые и злободневные темы в своих картинах, за что снискал славу «чернушного» режиссера.

Алексей два раза связывал себя узами брака. Его первую жену звали Ирина, они познакомились в столице благодаря Саше – сестре Ирины. Она подарила режиссеру первенца Федора, но это не спасло их брак. Второй супругой Балабанова стала художница по костюмам Надежда Васильева, которая работала на площадке картины Балабанова «Замок». Она тоже родила Балабанову наследника – Петра.

Режиссер ушел из жизни весной 2013 года в результате сердечного приступа. Его похоронили на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Интересные факты о Алексее Балабанове
  • По словам Балабанова, армейская служба помогла ему особенным образом начать любить жизнь. Его частой присказкой была фраза «Жизнь – это искусство, а искусство – это жизнь».
  • Сценарий к своей дебютной кинокартине «Раньше было другое время» Алексей создал всего за одну ночь.
  • Балабанов несколько раз удостаивался престижной премии «Ника», в частности за драматическую картину «Про уродов и людей» в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший фильм».
  • В 1997 году Балабанов снял культовую картину «Брат», за которую получил Гран-при на кинофестивале «Кинотавр», а также премии фестивалей в Турине, Триесте и Котбусе.
  • В культовом фильме «Брат» многие актеры снимались практически бесплатно, либо за очень низкий гонорар, поскольку бюджет ленты составлял всего 100 тысяч долларов.
  • Дискуссии по поводу самого скандально известного фильма Балабанова – «Груз 200» – ведутся по сей день. Прочитав сценарий, актеры Евгений Миронов и Сергей Маковецкий отказались от участия в проекте. Много лет эту картину не выпускали в российский прокат.
  • После смерти Балабанова оба его сына заявили о желании закончить незавершенные проекты своего отца и обратились за помощью к его коллегам.
Фильмография Алексея Балабанова
Нас других не будет
Нас других не будет
документальный 2021, Россия
0.0
Алексей Октябринович
документальный 2017, Россия
0.0
Я тоже хочу
Я тоже хочу
криминал, драма 2012, Россия
7.0
Кочегар
Кочегар
драма 2010, Россия
7.0
Морфий
Морфий
драма 2008, Россия
7.0
Груз 200
Груз 200
драма 2007, Россия
7.0
Мне не больно
Мне не больно
драма, мелодрама 2006, Россия
5.0
Жмурки
Жмурки
комедия 2005, Россия
7.0
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