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Фильмография
Михаил Скрябин
Mikhail Skryabin
Киноафиша
Персоны
Михаил Скрябин
Михаил Скрябин
Mikhail Skryabin
Дата рождения
28 декабря 1946
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 мая 2011
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
7.0
Кочегар
(2010)
6.7
Река
(2002)
Фильмография Михаил Скрябин
7
Кочегар
Kochegar
драма
2010, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Река
Reka
исторический, драма
2002, Россия
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