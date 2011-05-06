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Михаил Скрябин
Михаил Скрябин Mikhail Skryabin
Киноафиша Персоны Михаил Скрябин

Михаил Скрябин

Mikhail Skryabin

Дата рождения
28 декабря 1946
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 мая 2011
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Груз 200 7.0
Груз 200 (2007)
Кочегар 7.0
Кочегар (2010)
Река 6.7
Река (2002)

Фильмография Михаил Скрябин

Кочегар 7
Кочегар Kochegar
драма 2010, Россия
Смотреть трейлер
Груз 200 7
Груз 200 Freight 200
драма 2007, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Река 6.7
Река Reka
исторический, драма 2002, Россия
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