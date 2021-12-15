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Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
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Леонид Бичевин
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Дата рождения
27 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Климовск, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Леонида Бичевина
Родился 27 декабря 1984 года. Климовск, СССР (Россия).
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Фильмография Леонида Бичевина
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
Командир Полярной звезды
драма
2016, Россия
0.0
Наследники
драма
2015, Россия
6.0
Шагал - Малевич
исторический, биография
2013, Россия
6.0
Свадьба по обмену
комедия
2011, Россия
7.0
Подсадной
боевик, драма, криминал, мелодрама
2010, Россия
6.0
Зона турбулентности
драма
2010, Россия
4.0
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