Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леонид Громов
Леонид Громов
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Леонид Громов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 мая 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Курск, СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Леонида Громова
Развернуть
Фильмография Леонида Громова
Последний лепесток
мелодрама
2016, Россия
5.0
Дедушка
мелодрама
2016, Россия
6.0
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
5.0
Женский день
мелодрама
2013, Россия
0.0
Личное дело майора Баранова
комедия, криминал
2012, Россия
3.0
Без мужчин
комедия, мелодрама
2011, Россия
3.0
Семь верст до небес
драма, мелодрама
2011, Россия
5.0
Громозека
драма
2011, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"