О персоне
Фильмография
Андрей Мокеев
Киноафиша
Персоны
Андрей Мокеев
Андрей Мокеев
Дата рождения
29 сентября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Мурманск, СССР
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
5.9
Пять процентов
(2023)
5.3
Замок
(2015)
Фильмография Андрей Мокеев
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2020
2015
2007
Все
14
Фильмы
3
Сериалы
11
Актер
14
Люба Управдом
комедия
2025, Россия
Орлинская. Нити Мойры
детектив
2025, Россия
Закон тайги
детектив
2024, Россия
Дикарка
детектив
2024, Россия
Дикарка 2
детектив
2024, Россия
Женщина с котом и детективом 2
детектив
2023, Россия
5.9
Пять процентов
Pyat protsentov
комедия
2023, Россия
Смотреть трейлер
Женщина с котом и детективом
детектив
2022, Россия
Орлинская. Тайна Венеры
детектив
2022, Россия
Орлинская. Стрелы Нептуна
детектив
2022, Россия
Танцы на песке
драма, детектив
2020, Россия
Шаманка
детектив
2015, Россия
5.3
Замок
The Castle
драма
2015, Россия
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Только этот герой «Ивана Васильевича» выжил бы во времена Грозного: и это не Жорж и даже не Шпак
Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита
Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
