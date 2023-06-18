To live in Barbie Land is to be a perfect being in a perfect place. Unless you have a full-on existential crisis. Or you're a Ken.
|18 June 2023
|Russia
|12+
|21 July 2023
|Andorra
|20 July 2023
|Argentina
|19 July 2023
|Australia
|20 July 2023
|Austria
|19 July 2023
|Azerbaijan
|12+
|31 August 2023
|Bahrain
|19 July 2023
|Belgium
|20 July 2023
|Bolivia
|20 July 2023
|Brazil
|21 July 2023
|Bulgaria
|21 July 2023
|Canada
|PG
|20 July 2023
|Chile
|21 July 2023
|China
|20 July 2023
|Colombia
|20 July 2023
|Croatia
|20 July 2023
|Czechia
|20 July 2023
|Denmark
|7
|20 July 2023
|Ecuador
|10 August 2023
|Egypt
|21 July 2023
|Estonia
|21 July 2023
|Finland
|Tulossa
|19 July 2023
|France
|20 July 2023
|Georgia
|PG-13
|20 July 2023
|Germany
|21 July 2023
|Great Britain
|20 July 2023
|Greece
|20 July 2023
|Hong Kong
|20 July 2023
|Hungary
|12
|21 July 2023
|Iceland
|Unrated
|21 July 2023
|India
|UA
|19 July 2023
|Indonesia
|13+
|21 July 2023
|Ireland
|20 July 2023
|Israel
|20 July 2023
|Italy
|T
|11 August 2023
|Japan
|20 July 2023
|Kazakhstan
|20 July 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|21 July 2023
|Latvia
|(none)
|21 July 2023
|Lithuania
|N
|20 July 2023
|Macao
|B
|20 July 2023
|Malaysia
|20 July 2023
|Mexico
|20 July 2023
|Moldova
|12
|20 July 2023
|Montenegro
|28 July 2023
|Myanmar
|19 July 2023
|Netherlands
|21 July 2023
|Norway
|20 July 2023
|Paraguay
|19 July 2023
|Philippines
|PG
|21 July 2023
|Poland
|20 July 2023
|Portugal
|20 July 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|21 July 2023
|Romania
|o.A.
|10 August 2023
|Saudi Arabia
|20 July 2023
|Serbia
|20 July 2023
|Singapore
|21 July 2023
|South Africa
|13
|19 July 2023
|South Korea
|21 July 2023
|Spain
|21 July 2023
|Sweden
|19 July 2023
|Switzerland
|20 July 2023
|Taiwan
|21 July 2023
|Tajikistan
|20 July 2023
|Thailand
|21 July 2023
|Turkey
|20 July 2023
|UAE
|TBC
|21 July 2023
|USA
|20 July 2023
|Ukraine
|20 July 2023
|Uruguay
|20 July 2023
|Uzbekistan
|20 July 2023
|Venezuela