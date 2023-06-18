Poster of Barbie
7.3
Barbie - trailer
Kinoafisha Films Barbie
7.3

Barbie

, 2023
Barbie
USA / Comedy, Drama, Adventure, Fantasy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Barbie
7.3
Barbie - trailer
Barbie  trailer

Synopsis

To live in Barbie Land is to be a perfect being in a perfect place. Unless you have a full-on existential crisis. Or you're a Ken.

Cast

Margot Robbie
Margot Robbie
Ryan Gosling
Ryan Gosling
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Simu Liu
Simu Liu
America Ferrera
America Ferrera
Emma Mackey
Emma Mackey
Director Greta Gerwig
Writer Noah Baumbach, Greta Gerwig
Composer Mark Ronson, Andrew Wyatt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 September 2023
World premiere 18 June 2023
Release date
18 June 2023 Russia 12+
21 July 2023 Andorra
20 July 2023 Argentina
19 July 2023 Australia
20 July 2023 Austria
19 July 2023 Azerbaijan 12+
31 August 2023 Bahrain
19 July 2023 Belgium
20 July 2023 Bolivia
20 July 2023 Brazil
21 July 2023 Bulgaria
21 July 2023 Canada PG
20 July 2023 Chile
21 July 2023 China
20 July 2023 Colombia
20 July 2023 Croatia
20 July 2023 Czechia
20 July 2023 Denmark 7
20 July 2023 Ecuador
10 August 2023 Egypt
21 July 2023 Estonia
21 July 2023 Finland Tulossa
19 July 2023 France
20 July 2023 Georgia PG-13
20 July 2023 Germany
21 July 2023 Great Britain
20 July 2023 Greece
20 July 2023 Hong Kong
20 July 2023 Hungary 12
21 July 2023 Iceland Unrated
21 July 2023 India UA
19 July 2023 Indonesia 13+
21 July 2023 Ireland
20 July 2023 Israel
20 July 2023 Italy T
11 August 2023 Japan
20 July 2023 Kazakhstan
20 July 2023 Kyrgyzstan 12+
21 July 2023 Latvia (none)
21 July 2023 Lithuania N
20 July 2023 Macao B
20 July 2023 Malaysia
20 July 2023 Mexico
20 July 2023 Moldova 12
20 July 2023 Montenegro
28 July 2023 Myanmar
19 July 2023 Netherlands
21 July 2023 Norway
20 July 2023 Paraguay
19 July 2023 Philippines PG
21 July 2023 Poland
20 July 2023 Portugal
20 July 2023 Puerto Rico PG-13
21 July 2023 Romania o.A.
10 August 2023 Saudi Arabia
20 July 2023 Serbia
20 July 2023 Singapore
21 July 2023 South Africa 13
19 July 2023 South Korea
21 July 2023 Spain
21 July 2023 Sweden
19 July 2023 Switzerland
20 July 2023 Taiwan
21 July 2023 Tajikistan
20 July 2023 Thailand
21 July 2023 Turkey
20 July 2023 UAE TBC
21 July 2023 USA
20 July 2023 Ukraine
20 July 2023 Uruguay
20 July 2023 Uzbekistan
20 July 2023 Venezuela
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $1,447,138,421
Production Warner Bros., Mattel Films, Heyday Films
Also known as
Barbie, Барби, Barbi, Barbie芭比, Barbė, Bārbija, Μπάρμπι, Барбi, Барбі, バービー, 芭比

Film rating

7.3
Rate 433 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1337 In the Comedy genre  306 In the Drama genre  614 In the Adventure genre  297 In the Fantasy genre  96 In the Romantic genre  180 In films of USA  812 In films of 2023  69

Quotes

Gloria It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary, but somehow we're always doing it wrong. You have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood. But always stand out and always be grateful. But never forget that the system is rigged. So find a way to acknowledge that but also always be grateful. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard! It's too contradictory and nobody gives you a medal or says thank you! And it turns out in fact that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us. And if all of that is also true for a doll just representing women, then I don't even know.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

