Poster of The Curious Case of Benjamin Button
Poster of The Curious Case of Benjamin Button
8.1 IMDb Rating: 7.8
Kinoafisha Films The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button 18+
Synopsis

Tells the story of Benjamin Button, a man who starts aging backwards with bizarre consequences.
The Curious Case of Benjamin Button - trailer in russian
The Curious Case of Benjamin Button  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2008
Online premiere 29 January 2009
World premiere 8 December 2008
5 February 2009 Russia КАРО Премьер 12+
5 February 2009 Belarus
25 December 2008 Canada 14A
5 February 2009 Croatia
16 June 2009 Denmark
6 February 2009 Estonia
20 February 2009 Finland
4 February 2009 France
27 January 2009 Germany
6 February 2009 Great Britain
22 January 2009 Greece
6 February 2009 Ireland
13 February 2009 Italy
5 February 2009 Kazakhstan
6 February 2009 Lithuania
29 January 2009 Netherlands
12 October 2009 Norway 12
15 January 2009 Portugal
20 February 2009 Romania
12 February 2009 South Korea
6 February 2009 Spain A
16 January 2009 Sweden
13 February 2009 Taiwan
25 December 2008 USA
5 February 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $335,802,786
Production Warner Bros., Paramount Pictures, The Kennedy/Marshall Company
The Curious Case of Benjamin Button, El curioso caso de Benjamin Button, Benjamin Button, Benjamin Buttons otroliga liv, Загадочная история Бенджамина Баттона, Bencamin Battonun müəmmalı hekayəsi, Benjamin Battonning sirli hikoyasi, Benjamin Button különös élete, Benjamin Button Sûki na Jinsei, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Benjamin Buttoni uskumatu elu, Benjamin Buttonin uskomaton elämä, Benjamin Buttons forunderlige liv, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Den fantastiske historien om Benjamin Button, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Dị Nhân Benjamin, El curiós cas de Benjamin Button, El extraño caso de Benjamin Button, I apistefti istoria tou Benjamin Button, Il curioso caso di Benjamin Button, Keista Bendžamino Batono istorija, L'étrange histoire de Benjamin Button, Nenavaden primer Benjamina Buttona, Neobična priča o Benjaminu Buttonu, Neticamais stāsts par Bendžaminu Batonu, O Curioso Caso de Benjamin Button, O Estranho Caso de Benjamin Button, Podivný prípad Benjamina Buttona, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Strania poveste a lui Benjamin Button, Η απίστευτη ιστορία του Μπένζαμιν Μπάτον, Бенджамин Баттонның жұмбақ оқиғасы, Загадкова справа Бенджаміна Баттона, Необични случај Бенџамина Батона, Странният случай с Бенджамин Бътън, ベンジャミン・バトン　数奇な人生, 奇幻逆緣, 本杰明·巴顿奇事, 班傑明的奇幻旅程, 返老还童
Director
David Fincher
David Fincher
Cast
Brad Pitt
Brad Pitt
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Elle Fanning
Elle Fanning
Jason Flemyng
Jason Flemyng
8.1
Rate 335 votes
7.8 IMDb
In overall ranking  194
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Anna 2 April 2015, 12:51
Потрясающий фильм! Питт великолепен!!!! Очень жалею что смотрела его дома а не на большом экране! Отличная работа гримёров! Настоятельно советую… Read more…
Benjamin Button [Voice over; letter to his daughter] For what it's worth: it's never too late or, in my case, too early to be whoever you want to be. There's no time limit, stop whenever you want. You can change or stay the same, there are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it. And I hope you see things that startle you. I hope you feel things you never felt before. I hope you meet people with a different point of view. I hope you live a life you're proud of. If you find that you're not, I hope you have the strength to start all over again.
The Curious Case of Benjamin Button - trailer in russian
The Curious Case of Benjamin Button Trailer in russian
The Curious Case of Benjamin Button - trailer 3
The Curious Case of Benjamin Button Trailer 3
