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Poster of Little Miss Sunshine
7.4
Kinoafisha Films Little Miss Sunshine
7.4

Little Miss Sunshine

, 2006
Little Miss Sunshine
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Little Miss Sunshine
7.4

Cast

Abigail Breslin
Abigail Breslin
Olive
Greg Kinnear
Greg Kinnear
Richard Hoover
Paul Dano
Paul Dano
Dwayne
Alan Arkin
Alan Arkin
Edwin Hoover
Steve Carell
Steve Carell
Frank
Toni Collette
Toni Collette
Sheryl
Marc Turtletaub
Marc Turtletaub
Doctor #1
Jill Talley
Jill Talley
Cindy
Brenda Canela
Diner Waitress
Julio Oscar Mechoso
Mechanic
Director Jonathan Dayton, Valerie Faris
Writer Michael Arndt
Composer Mychael Danna, DeVotchKa
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2006
Online premiere 6 September 2013
World premiere 20 January 2006
Release date
14 December 2006 Russia 16+
22 February 2007 Argentina
11 October 2006 Australia
14 December 2006 Belarus
29 November 2006 Belgium
20 October 2006 Brazil
24 February 2007 Colombia
2 November 2006 Czechia
17 November 2006 Denmark
24 November 2006 Ecuador
29 December 2006 Estonia
24 November 2006 Finland
6 September 2006 France
30 November 2006 Germany
7 September 2006 Great Britain
11 January 2007 Greece
7 December 2006 Hong Kong
22 February 2007 Hungary
5 January 2007 Iceland
8 September 2006 Ireland
26 October 2006 Israel
22 September 2006 Italy
23 December 2006 Japan
14 December 2006 Kazakhstan
20 October 2006 Latvia
25 January 2007 Lebanon
5 January 2007 Lithuania
24 November 2006 Mexico
26 October 2006 Netherlands
19 January 2007 Panama
12 January 2007 Poland
12 October 2006 Portugal
5 January 2007 Romania
21 September 2006 Singapore
1 February 2007 Slovakia
21 December 2006 South Korea
20 October 2006 Spain
24 November 2006 Sweden
26 January 2007 Taiwan
27 April 2007 Turkey
18 August 2006 USA
14 December 2006 Ukraine
12 January 2007 Venezuela
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $100,523,351
Production Searchlight Pictures, Big Beach, Bona Fide Productions
Also known as
Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine, Malá Miss Sunshine, A család kicsi kincse, Fiecare se crede normal, Hoa Hậu Nhí, Küçük Gün Işığım, Mała miss, Mala miss Amerike, Mažoji mis, Mis Saulstariņš, Miss Sunshine ha'ktana, Nasa mala mis, Pequena Miss Sunshine, Petita miss Sunshine, Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos, Väike Miss Päikesepaiste, Мала мис Саншајн, Маленька міс Щастя, Маленькая Мисс Счастье, Мис Слънчице, リトル・ミス・サンシャイン, 小太陽的願望, 阳光小美女, 陽光小小姐, 미스 리틀 선샤인, 选美一家亲, Balaca Gün İşığım

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.8 IMDb
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Best Comedies 
Updated 7 March 2025
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