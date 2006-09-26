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Poster of The Departed
8.3
The Departed - Trailer
Kinoafisha Films The Departed
8.3

The Departed

, 2006
The Departed
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Departed
8.3
The Departed - Trailer
The Departed  Trailer

Synopsis

An undercover cop and a mole in the police attempt to identify each other while infiltrating an Irish gang in South Boston.

Cast

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Billy
Matt Damon
Matt Damon
Colin
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Costello
Martin Sheen
Martin Sheen
Queenan
Vera Farmiga
Vera Farmiga
Madolyn
Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Dignam
Anthony Anderson
Anthony Anderson
Brown
Ray Winstone
Ray Winstone
Mr. French
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Ellerby
Amanda Lynch
Bill Richards
John Cenatiempo
John Cenatiempo
Director Martin Scorsese
Writer William Monahan, Alan Mak, Felix Chong
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2006
World premiere 26 September 2006
Release date
5 October 2006 Russia Централ Партнершип 16+
16 November 2006 Argentina
6 October 2006 Australia
5 October 2006 Belarus
27 December 2006 Belgium
10 November 2006 Brazil
27 October 2006 Bulgaria
6 October 2006 Canada
25 October 2006 Czechia
10 November 2006 Denmark
8 November 2006 Egypt
13 October 2006 Estonia
10 November 2006 Finland
29 November 2006 France
7 December 2006 Germany
6 October 2006 Great Britain
23 November 2006 Greece
6 October 2006 Hong Kong
9 November 2006 Hungary
27 October 2006 Iceland
31 October 2007 India
11 October 2006 Indonesia
18 November 2006 Iran
6 October 2006 Ireland
2 November 2006 Israel
27 October 2006 Italy
20 January 2007 Japan
12 October 2006 Kazakhstan
23 October 2006 Kuwait
13 October 2006 Latvia
20 November 2006 Lithuania
2 November 2006 Malaysia
17 November 2006 Mexico
9 November 2006 Netherlands
12 October 2006 New Zealand
3 November 2006 Norway
17 November 2006 Panama
4 October 2006 Philippines
27 October 2006 Poland
9 November 2006 Portugal
3 November 2006 Romania
6 November 2006 Serbia
12 October 2006 Singapore
2 November 2006 Slovakia
23 November 2006 South Korea
27 October 2006 Spain
12 January 2007 Sweden
27 October 2006 Switzerland
6 October 2006 Taiwan
12 October 2006 Thailand
24 November 2006 Turkey
5 October 2006 USA
6 October 2006 Ukraine
1 December 2006 Uruguay
17 November 2006 Venezuela
3 August 2007 Viet Nam
MPAA R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $292,095,981
Production Warner Bros., Plan B Entertainment, Initial Entertainment Group (IEG)
Also known as
The Departed, Los infiltrados, Infiltrados, Skrytá identita, Отступники, A tégla, Agents troubles, Almoghaderoon, Atkritēji, Cârtița, Departed, Departed: Unter Feinden, Điệp Vụ Boston, Dipâteddo, Dönüklər, Dvojna igra, Gandgomilebi, Ha-Shtoolim, Infiltracja, Infiltrats, Infiltruoti, Kahe tule vahel, Köstebek, Les Infiltrés, Marhoum, Murtadlar, Na druhej strane, O pliroforiodotis, Os Infiltrados, Parakit hoad faengtua koan chaopho, Pokojni, Raftegan, The Departed - Entre Inimigos, The Departed - Il bene e il male, Ο πληροφοριοδότης, Відступники, Двострука игра, Жолдан тайғандар, От другата страна, 디파티드, ディパーテッド, 无间道风云, 無間道風雲, 神鬼無間

Film rating

8.3
Rate 88 votes
8.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  108 In the Crime genre  12 In the Drama genre  44 In the Thriller genre  25 In films of USA  70 In films of 2006  3
Updated 25 February 2022

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The Departed - Trailer
The Departed Trailer
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soundtrack The Departed

Quotes

Lazio [during a conference briefing about Costello and his crew] without asking too many questions do you have anyone in with Costello presently?
Dignam Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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