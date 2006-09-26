|5 October 2006
|Russia
|Централ Партнершип
|16+
|16 November 2006
|Argentina
|6 October 2006
|Australia
|5 October 2006
|Belarus
|27 December 2006
|Belgium
|10 November 2006
|Brazil
|27 October 2006
|Bulgaria
|6 October 2006
|Canada
|25 October 2006
|Czechia
|10 November 2006
|Denmark
|8 November 2006
|Egypt
|13 October 2006
|Estonia
|10 November 2006
|Finland
|29 November 2006
|France
|7 December 2006
|Germany
|6 October 2006
|Great Britain
|23 November 2006
|Greece
|6 October 2006
|Hong Kong
|9 November 2006
|Hungary
|27 October 2006
|Iceland
|31 October 2007
|India
|11 October 2006
|Indonesia
|18 November 2006
|Iran
|6 October 2006
|Ireland
|2 November 2006
|Israel
|27 October 2006
|Italy
|20 January 2007
|Japan
|12 October 2006
|Kazakhstan
|23 October 2006
|Kuwait
|13 October 2006
|Latvia
|20 November 2006
|Lithuania
|2 November 2006
|Malaysia
|17 November 2006
|Mexico
|9 November 2006
|Netherlands
|12 October 2006
|New Zealand
|3 November 2006
|Norway
|17 November 2006
|Panama
|4 October 2006
|Philippines
|27 October 2006
|Poland
|9 November 2006
|Portugal
|3 November 2006
|Romania
|6 November 2006
|Serbia
|12 October 2006
|Singapore
|2 November 2006
|Slovakia
|23 November 2006
|South Korea
|27 October 2006
|Spain
|12 January 2007
|Sweden
|27 October 2006
|Switzerland
|6 October 2006
|Taiwan
|12 October 2006
|Thailand
|24 November 2006
|Turkey
|5 October 2006
|USA
|6 October 2006
|Ukraine
|1 December 2006
|Uruguay
|17 November 2006
|Venezuela
|3 August 2007
|Viet Nam